На Кубани впервые со 2 мая число зараженных COVID-19 опустилось ниже 80 человек за сутки

Краснодарский край

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В Краснодарском крае общее количество зараженных COVID-19 к 28 мая достигло 3 тыс. 582 человек

Всего в России подтвердили за сутки 8 тыс. 371 случай заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, выздоровели 8 тыс. 785 человек, зафиксировано 174 летальных исхода.

На юге и Северном Кавказе зарегистрировали 713 случаев инфицирования: 154 — в Ростовской области, 124 — в Дагестане, 83 — в Кабардино-Балкарии, 80 — в Ставропольском крае, 76 — в Краснодарском крае, 52 — в Северной Осетии, 49 — в Ингушетии, 42 — в Карачаево-Черкесии, 24 — в Адыгее, 22 — в Чечне, 6 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

Как пишет RT, общее количество зараженных в России возросло до 379 тыс. 51 человека. Выздоровели 150 тыс. 993 больных, умерли 4 тыс. 142 пациента.

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На Кубани впервые со 2 мая число инфицированных опустилось ниже 80 — за минувшие сутки зарегистрировали 76 человек с COVID-19. 136 человек выписали из больниц, новых смертей не было.

Краевой оперштаб опубликовал в своих соцсетях список городов и районов, в которых выявили новые случаи:

  • 25 случаев подтвердили Краснодаре;
  • 8 — в Кавказском районе;
  • 7 — в Сочи;
  • по 5 — в Гулькевичском районе и Горячем Ключе;
  • по 3 — в Тбилисском и Тимашевском районах;
  • по 2 — в Новопокровском, Динском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Ейском, Туапсинском, Белореченском и Кореновском районах;
  • по 1 случаю — в Калининском, Мостовском, Славянском, Лабинском районах.

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Также сообщается, что коронавирус зарегистрировали у четырех детей: двое 9-летних из Сочи и Тбилисского района и два ребенка 7 и 16 лет в Красноармейском районе.

Всего в Краснодарском крае COVID-19 подтвердили у 3 тыс. 582 человек. Из них выздоровели 2 тыс. 393 человека, умерли 29 пациентов. 33 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, добавили в краевом минздраве.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 13 тыс. 257 человек, продолжает стационарное лечение 2 тыс. 131 пациент. В обсерваторах наблюдают за 2 тыс. 689 постояльцами. Всего там выявили коронавирус у 42 человек, прибывших в регион.

Ранее Юга.ру публиковали исследование «Медиазоны», результаты которого говорят о том, что российская статистика по смертям от COVID-19 может быть занижена.

Кавказский район Коронавирус Краснодар Сочи

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