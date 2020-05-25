Новая экспертиза по каско от ВСК призвана точнее формировать цену

Страховой Дом ВСК совместно с GlowByte запустили принятие решений и скоринга по каско на аналитической платформе SAS

Новый сервис запущен для физлиц во всей региональной сети. Теперь все скори-нги работают через SAS RTDM, при оценке рисков по договору учитываются внутренние и внешние данные. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 мая.

Инновации призваны эффективнее учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и объективнее оценивать принимаемые риски. Применение самых современных методов анализа обеспечивает подключение максимально широкого спектра источников данных при их оценке.