Новая экспертиза по каско от ВСК призвана точнее формировать цену

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Страховой Дом ВСК совместно с GlowByte запустили принятие решений и скоринга по каско на аналитической платформе SAS

Новый сервис запущен для физлиц во всей региональной сети. Теперь все скори-нги работают через SAS RTDM, при оценке рисков по договору учитываются внутренние и внешние данные. Об этом пресс-служба компании сообщила 25 мая.

Инновации призваны эффективнее учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и объективнее оценивать принимаемые риски. Применение самых современных методов анализа обеспечивает подключение максимально широкого спектра источников данных при их оценке.

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Новое решение значительно повышает эффективность и аудируемость бизнес-процессов в андеррайтинге и урегулировании, улучшает оптимизацию операционных показателей компании. Решение помогает формировать релевантную цену для каждого клиента и эффективно вычислять потенциальных мошенников.

«Мы планируем вводить в эксплуатацию скоринги и скоринговую стратегию и по ОСАГО для физлиц. В наших планах — дальнейшее внедрение тарификации по каско и ОСАГО для юрлиц. Параллельно работаем над немоторными видами страхования. Проект показал, что мы с GlowByte и SAS можем продуктивно работать, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества», — сказал вице-президент ВСК Василий Бусаров.

Подробнее о проекте — в интервью Банки.ру. 

Автомобили ОСАГО Страхование

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