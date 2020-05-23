Горы Сочи в конце мая покрылись снегом

На курорте «Роза Хутор» на высоте 2320 метров над уровнем моря в 10:00 высота свежевыпавшего снега составила 13 см.

«Интенсивные осадки начались 22 мая в 20:30. По состоянию на 12:00 субботы выпало 74 мм осадков, это 74 литра на каждый квадратный метр поверхности, более пяти ведер, что довольно много. Общая высота снежного покрова на Роза Пик — 2320 метров над уровнем моря — сейчас 73 см. Хлопья снега выпадали до отметки 1200 метров над уровнем моря», — рассказали на курорте «Роза Хутор».

Синоптики курорта отметили, что 21 мая на Роза Пик дневной максимум температуры воздуха составил 13.9 °С. При этом снег в конце весны — явление редкое, но не экстремальное. Объяснить это можно вторжением холодной воздушной массы.

«Причина резкого похолодания — вторжение холодной, северной умеренной воздушной массы, вслед за холодным атмосферным фронтом, который прошел территорию курорта накануне ночью. Фронт был очень контрастным по температурам, был связан со струйным течением на высотах, что объясняет его медленную скорость смещения и такое большое количество осадков. Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю», — пояснил синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев.