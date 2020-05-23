Напомним, метеорологи прогнозировали в выходные 23 и 24 мая дожди со снегом на территории Краснодарского края. МЧС накануне предупредило, что в Адыгее ожидаются сильные осадки, ливни с грозой, градом, ветром и ветром до 20 м/с.

Ночью в горах Адыгеи выпал снег, к утру он покрыл всю горную часть республики. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района, снег выпал в высокогорных населенных пунктах, начиная от станицы Даховской, в Хамышках и выше к плато Лагонаки, к поселку Гузерипль. Там работают оперативные бригады.

Дежурные машины дорожного ремонтно-строительного управления расчищают дороги, специалисты устраняют порывы проводов. Отключения света произошли в Даховской, Сахрае, Усть-Сахрае, Меркулаевке, Хамышках, Гузерипле. Две бригады разбирают поломанные ветки и деревья.