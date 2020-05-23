В горах Адыгеи выпал снег

Адыгея

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Ночью 23 мая в горах Адыгеи сильный ливень перешел в снег

Напомним, метеорологи прогнозировали в выходные 23 и 24 мая дожди со снегом на территории Краснодарского края. МЧС накануне предупредило, что в Адыгее ожидаются сильные осадки, ливни с грозой, градом, ветром и ветром до 20 м/с.

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Ночью в горах Адыгеи выпал снег, к утру он покрыл всю горную часть республики. Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского района, снег выпал в высокогорных населенных пунктах, начиная от станицы Даховской, в Хамышках и выше к плато Лагонаки, к поселку Гузерипль. Там работают оперативные бригады.

Дежурные машины дорожного ремонтно-строительного управления расчищают дороги, специалисты устраняют порывы проводов. Отключения света произошли в Даховской, Сахрае, Усть-Сахрае, Меркулаевке, Хамышках, Гузерипле. Две бригады разбирают поломанные ветки и деревья.

В Майкопском районе для восстановления электроэнергии работают бригады электриков, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее. По данным ведомства, 23 мая на территории республики ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

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