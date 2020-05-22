Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама

Дагестан

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Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая

Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.

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Он сообщил, что в Махачкале начиная со второй половины дня 23 мая до 25 мая перестанут работать рынки, а с 23 по 26 мая город закроют на въезд и на выезд, не будет ездить общественный транспорт. Исключение — передвижение бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций и мусороуборочных машин.

«Воистину мы переживаем сложное время. Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города. Скоро совместными усилиями in sha Allah мы победим эту болезнь», — заключил глава Махачкалы.

Как сообщили на сайте администрации Махачкалы, карантин с 23 по 26 мая будет введен в связи с «с ухудшением эпидемиологической ситуации». Во время карантина будут усилены мероприятия по дезинфекции на социальных объектах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением.

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А в отношении местных жителей усилят контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и соблюдением режима самоизоляции.

По информации РИА «Новости», на время Ураза-байрам также в нескольких крупных городах Дагестана — Каспийске, Хасавюрте и Кизилюрте — закроют супермаркеты и рынки, и введут «жесткий масочный и перчаточный» режим. Кроме того, будет закрыт на въезд и на выезд Кизляр. В самом же городе ужесточат режим самоизоляции.

Напомним, к 22 мая в Дагестане коронавирус обнаружили у 3 тыс. 855 человек, из которых 109 случаев были зафиксированы за последние сутки. Официально сообщается о 65 смертях, вызванных COVID-19.

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Среди заболевших коронавирусом, отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. 25 апреля он попал в больницу Махачкалы, позже стало известно, что Абдулманап впал в кому и его перевезли в Москву. 18 мая Хабиб опубликовал видеообращение к жителям Дагестана, в котором рассказал о состоянии отца и призвал граждан оставаться дома, а Ураза-байрам, на который принято ходить в гости, провести с семьей.

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Вот уже более трёх месяцев мы боремся с бушующей инфекцией коронавируса! Последствия, вызванные пандемией, так или иначе затронули всех нас! Каждую семью! Не осталось сферы, которая не пострадала бы в силу последствий пандемии! Ситуация довольно сложная! Больницы полны заболевшими, врачи и медсестры работают на пределе возможностей! Но благодаря мерам, предпринимаемым под личным контролем главы республики Владимира Абдуалиевича Васильева, и непосредственному вмешательству президента страны Владимира Владимировича Путина, по указанию которого к нам были направлены высококвалифицированные специалисты, а также лекарственная и иная помощь, ситуацию удалось стабилизировать! Сейчас даже у нас наметилось так называемое плато, когда динамика новых случаев снизилась и выровнялась! Но это плато довольно зыбкое, специалисты говорят, что требуется не менее 20 дней стабилизации после выхода на плато! Я понимаю, что все устали от режима изоляции и процессы, происходящие в экономике довольно непростые! Но жизни и здоровье наших близких важнее! Поэтому сейчас нам важно сделать ещё один рывок! Собраться духом и сплотиться перед лицом этой заразы! Не допустить нового всплеска инфекции как следствия активизации межмуниципальной миграции, вызванной предпраздничной подготовкой и праздничными мероприятиями, такими, как Ид намаз и посещения друг друга! Муфтий республики, досточтимый Ахlмад Хlажи Афанди призвал нас воздержаться от этого, и я прошу вас последовать его призыву! Да, я понимаю, это тяжело, это очень непривычно для нас – не поздравить на Ид родных и близких, не поздравить даже родителей, особенно родителей! Но сегодня наша любовь и забота должна проявляться в дистанциировании от близких, в непосещении родных! Прошу вас также воздержаться от посещения рынков и гастрономов в ближайшие дни с целью закупок для празднования! К слову сказать, пару дней назад я сам зашёл на рынок и увидел там не самую благоприятную ситуацию – большая часть продавцов без масок, посетители без масок... Сегодня мы переговорили с руководителями и учредителями продовольственных рынков! ВАЖНО! Продолжение в комментариях!

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Как напомнил RT, в Чечне передвижение в период празднования Ураза-байрама также будет запрещено.

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