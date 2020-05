Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама

View this post on Instagram

Вот уже более трёх месяцев мы боремся с бушующей инфекцией коронавируса! Последствия, вызванные пандемией, так или иначе затронули всех нас! Каждую семью! Не осталось сферы, которая не пострадала бы в силу последствий пандемии! Ситуация довольно сложная! Больницы полны заболевшими, врачи и медсестры работают на пределе возможностей! Но благодаря мерам, предпринимаемым под личным контролем главы республики Владимира Абдуалиевича Васильева, и непосредственному вмешательству президента страны Владимира Владимировича Путина, по указанию которого к нам были направлены высококвалифицированные специалисты, а также лекарственная и иная помощь, ситуацию удалось стабилизировать! Сейчас даже у нас наметилось так называемое плато, когда динамика новых случаев снизилась и выровнялась! Но это плато довольно зыбкое, специалисты говорят, что требуется не менее 20 дней стабилизации после выхода на плато! Я понимаю, что все устали от режима изоляции и процессы, происходящие в экономике довольно непростые! Но жизни и здоровье наших близких важнее! Поэтому сейчас нам важно сделать ещё один рывок! Собраться духом и сплотиться перед лицом этой заразы! Не допустить нового всплеска инфекции как следствия активизации межмуниципальной миграции, вызванной предпраздничной подготовкой и праздничными мероприятиями, такими, как Ид намаз и посещения друг друга! Муфтий республики, досточтимый Ахlмад Хlажи Афанди призвал нас воздержаться от этого, и я прошу вас последовать его призыву! Да, я понимаю, это тяжело, это очень непривычно для нас – не поздравить на Ид родных и близких, не поздравить даже родителей, особенно родителей! Но сегодня наша любовь и забота должна проявляться в дистанциировании от близких, в непосещении родных! Прошу вас также воздержаться от посещения рынков и гастрономов в ближайшие дни с целью закупок для празднования! К слову сказать, пару дней назад я сам зашёл на рынок и увидел там не самую благоприятную ситуацию – большая часть продавцов без масок, посетители без масок... Сегодня мы переговорили с руководителями и учредителями продовольственных рынков! ВАЖНО! Продолжение в комментариях!