Махачкалу закрыли на карантин на время Ураза-байрама

Глава Махачкалы Салман Дадаев 22 мая сообщил о закрытии города с 23 по 26 мая

Салман Дадаев опубликовал в своем инстаграме пост и видеообращение к местным жителя, в котором попросил граждан воздержаться от посещения рынков и гастрономов для закупок еды на Ураза-байрам.

Он сообщил, что в Махачкале начиная со второй половины дня 23 мая до 25 мая перестанут работать рынки, а с 23 по 26 мая город закроют на въезд и на выезд, не будет ездить общественный транспорт. Исключение — передвижение бригад скорой помощи, экстренных служб, водоканала, электросетей, занимающихся устранением аварийных ситуаций и мусороуборочных машин.

«Воистину мы переживаем сложное время. Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города. Скоро совместными усилиями in sha Allah мы победим эту болезнь», — заключил глава Махачкалы.

Как сообщили на сайте администрации Махачкалы, карантин с 23 по 26 мая будет введен в связи с «с ухудшением эпидемиологической ситуации». Во время карантина будут усилены мероприятия по дезинфекции на социальных объектах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением.

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А в отношении местных жителей усилят контроль за использованием средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) и соблюдением режима самоизоляции.

По информации РИА «Новости», на время Ураза-байрам также в нескольких крупных городах Дагестана — Каспийске, Хасавюрте и Кизилюрте — закроют супермаркеты и рынки, и введут «жесткий масочный и перчаточный» режим. Кроме того, будет закрыт на въезд и на выезд Кизляр. В самом же городе ужесточат режим самоизоляции.

Напомним, к 22 мая в Дагестане коронавирус обнаружили у 3 тыс. 855 человек, из которых 109 случаев были зафиксированы за последние сутки. Официально сообщается о 65 смертях, вызванных COVID-19.

Среди заболевших коронавирусом, отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. 25 апреля он попал в больницу Махачкалы, позже стало известно, что Абдулманап впал в кому и его перевезли в Москву. 18 мая Хабиб опубликовал видеообращение к жителям Дагестана, в котором рассказал о состоянии отца и призвал граждан оставаться дома, а Ураза-байрам, на который принято ходить в гости, провести с семьей.