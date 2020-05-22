«Ласточка» Краснодар — Анапа не будет курсировать в июне

Краснодарский край

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В РЖД 22 мая рассказали, что в июне приостановит движение «Ласточка» между Краснодаром и Анапой

Напомним, 12 мая власти Кубани сообщили, что карантин внутри муниципалитетов на Кубани завершится 23 мая.При этом введенные ограничения между районами и на въезде в регион сохранятся. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что карантин внутри региона продлится до 6 июня.

22 мая стало известно, что в период с 30 мая по 30 июня между Краснодаром и Анапой не будут курсировать поезда «Ласточка» № 823/824 и № 827/828. Это связано с отсутствием спроса на фоне распространения коронавируса, объяснили в пресс-службе РЖД.

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Деньги за билеты на этот поезд можно будет в течение полугода вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. Для возврата пассажиру необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Если билет был электронным, его можно сдать через интернет-ресурс, на котором он был куплен.

Как писали Юга.ру в середине мая, на Кубани продлили ограничения в движении «Ласточек» и пригородных поездов до того момента, пока в регионе не закончатся «ограничительные мероприятия».

Анапа Карантин Коронавирус Краснодар Поезда РЖД Транспорт

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