«Ласточка» Краснодар — Анапа не будет курсировать в июне

В РЖД 22 мая рассказали, что в июне приостановит движение «Ласточка» между Краснодаром и Анапой

Напомним, 12 мая власти Кубани сообщили, что карантин внутри муниципалитетов на Кубани завершится 23 мая.При этом введенные ограничения между районами и на въезде в регион сохранятся. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что карантин внутри региона продлится до 6 июня.

22 мая стало известно, что в период с 30 мая по 30 июня между Краснодаром и Анапой не будут курсировать поезда «Ласточка» № 823/824 и № 827/828. Это связано с отсутствием спроса на фоне распространения коронавируса, объяснили в пресс-службе РЖД.