Мэр Краснодара сообщил, что за сутки в центре для пенсионеров выявили 29 человек с COVID-19. Юга.ру узнали, в чем дело

Глава Краснодара Евгений Первышов 21 мая заявил, что из 43 выявленных за сутки заболевших коронавирусом, 29 зафиксировали в геронтологическом центре

Напомним, в Краснодарском крае к 21 мая зарегистрировали 91 новый случай заражения COVID-19, среди заболевших 43 человека находятся в краевой столице.

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По время заседени оперштаба, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев, мэр Краснодара сообщил, что среди выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, 29 были зафиксированы среди сотрудников и пациентов геронтологического центра.

Остальные случаи, по словам Первышова, произошли в медицинских учреждених города, а один заболевший ребенок инфицировался внутри семьи. Только четыре новых случая COVID-19 мэр Краснодара не отнес к вышеперечисленным.

«Если говорить о цифрах сегодняшнего дня, которые достаточно дают прирост числа заболевших, это 43 человека. Это гораздо больше, чем мы ожидали. Но, проанализировав ситуацию вместе с Роспотребнадзором, абсолютно четко понятно, что из 43 человек 29 [заболевших, — прим.] это у нас пациенты и, соответственно, персонал геронтологического центра "Екатеринодар"», — сообщил Первышов.

Портал Юга.ру связался с пресс-службой министерства труда и социального развития населения с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве рассказали, что с 19 апреля учреждение закрыто на карантин , сейчас в центре находится 350 человек. Там, действительно, 29 заболевших коронавирусом. Однако эти случаи были выявлены не за последние сутки, а постепенно , подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как сообщается на сайте центра «Екатеринодар», который расположен на улице Старокубанской 36/2, в рамках профилактики вирусных инфекций и безопасности в учреждении ввели ограничения на посещение, а всю информацию о состоянии родственников граждане могут узнать по телефону 8(861)233-12-51. Однако информации о том, что учреждение закрыто именно на карантин по коронавирусу, на сайте центра нет.