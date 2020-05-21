Олег Витько назначен заместителем гендиректора по медстрахованию ВСК

1 мая Олег Витько был назначен заместителем гендиректора по медицинскому страхованию в Страховом Доме ВСК

Ранее его назначили руководителем нового блока «Медицина». Об этом в пресс-службе компании сообщили 21 мая. Блок был создан для развития направления ДМС как одного из драйверов рынка страхования в РФ. ВСК также определил ДМС в качестве одной из инициатив стратегии компании.

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«За плечами Витько большой опыт работы в страховании, за 18 лет он прошел профессиональный путь от рядового специалиста до руководителя высшего звена. Это подтверждает его высокие компетенции. В качестве заместителя гендиректора и руководителя блока “Медицина” он будет отвечать за развитие личного страхования в Москве и региональной сети Страхового Дома ВСК, наращивание клиентского портфеля, сопровождение корпоративных и розничных клиентов и вывод клиентского сервиса на качественно новый уровень», — прокомментировал назначение гендиректор ВСК Александр Тарновский.

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