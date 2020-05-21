Олег Витько назначен заместителем гендиректора по медстрахованию ВСК
1 мая Олег Витько был назначен заместителем гендиректора по медицинскому страхованию в Страховом Доме ВСК
Ранее его назначили руководителем нового блока «Медицина». Об этом в пресс-службе компании сообщили 21 мая.
Блок был создан для развития направления ДМС как одного из драйверов рынка страхования в РФ. ВСК также определил ДМС в качестве одной из инициатив стратегии компании.
«За плечами Витько большой опыт работы в страховании, за 18 лет он прошел профессиональный путь от рядового специалиста до руководителя высшего звена. Это подтверждает его высокие компетенции. В качестве заместителя гендиректора и руководителя блока “Медицина” он будет отвечать за развитие личного страхования в Москве и региональной сети Страхового Дома ВСК, наращивание клиентского портфеля, сопровождение корпоративных и розничных клиентов и вывод клиентского сервиса на качественно новый уровень», — прокомментировал назначение гендиректор ВСК Александр Тарновский.
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Компания планирует внедрение новой модели работы медицинского контакт-центра, который позволит клиентам получать качественные медицинские услуги и консультации. Также планируется дальнейшее развитие телемедицины — востребованного дистанционного медицинского сервиса и эффективной организации медпомощи.
«Мы понимаем важность трансформации медстрахования и необходимость новых отношений с клиентами, которые не ограничены покрытием риска страхования, а направлены на удовлетворение всех потребностей, связанных со страховыми услугами. Например, онлайн-консультации врачей и психологов, пенсионный консьерж, спортивные онлайн-тренировки для всей семьи, качественная лабораторная диагностика и тестирование — эти и другие услуги уже внедрены в наши продукты. Продолжаем активную работу в этом направлении и намерены подтвердить сильные позиции ВСК в сегменте медицинского страхования в РФ», — сказал Витько.