В центре Краснодара в июне собираются открыть новую спортивную площадку

Во дворе жилых домов в центре Краснодара отремонтируют многофункциональную спортплощадку

Мини-спорткомплекс для волейбола, баскетбола, футбола, игровых видов спорта появится во дворе жилых домов на улице Колхозной, 24/1. Там начался ремонт общедоступной многофункциональной спортплощадки. «Карантин закончится, на улицу на новую спортплощадку выйдут дети, взрослые, здесь смогут заниматься жители всех возрастов. После открытия площадки вести тренировки здесь будут спортивные инструкторы», — рассказал глава города Евгений Первышов.

Старшие домов на улице Колхозной, 22 и 20 — Татьяна Руденко и Наталья Хуако — попросили также благоустроить прилегающую к площадке территорию, в первую очередь, демонтировать гаражи, а на их месте создать зону уличных тренажеров. Также рядом с площадкой жители попросили установить несколько лавочек.

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Заместитель главы Краснодара Алексей Удовенко сообщил, что площадь мини-спорткомплекса составит 424 кв. метра. Там уложат резиново-каучуковое покрытие. Планируется, что после карантина на площадке будут проводить организованные тренировки. На участке уже установили столбы ограждения, сделали основание и уложили асфальтобетон. Там осталось выполнить следующие работы: