ВСК и «Сигма-Софт» запустили обеспечение по таможенным платежам

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Компания «Сигма-Софт» интегрировала в свои продукты опцию быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин

«Сигма-Софт» — один из лидеров на рынке ПО для таможенного оформления. Поручительство ВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту. Об этом в пресс-службе ВСК сообщили 18 мая.

Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматически вносятся системой в электронную таможенную декларацию.

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Решение призвано ускорить и упростить выпуск товаров по процедуре таможенного транзита. Это должно позволить участникам ВЭД эффективно решать задачи автоматизации таможенного транзита.

Страховой Дом ВСК предлагает выгодные условия работы по данному сервису и имеет ресурсы для любых сумм обеспечения.

Страхование Таможня

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