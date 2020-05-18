ВСК и «Сигма-Софт» запустили обеспечение по таможенным платежам

Компания «Сигма-Софт» интегрировала в свои продукты опцию быстрого оформления поручительства Страхового Дома ВСК по уплате таможенных налогов и пошлин

«Сигма-Софт» — один из лидеров на рынке ПО для таможенного оформления. Поручительство ВСК принимается таможенными органами РФ в качестве меры обеспечения по таможенному транзиту. Об этом в пресс-службе ВСК сообщили 18 мая.

Оформление такого поручительства через информационную систему ЭД.СИГМА-СОФТ.РФ происходит на основании заполненной электронной транзитной декларации «в один клик», период оформления не превышает нескольких минут, а реквизиты оформленного поручительства автоматически вносятся системой в электронную таможенную декларацию.