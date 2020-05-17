Оперштаб Кубани рассказал подробности об умершем пациенте с коронавирусом

Краснодарский край

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Стали известны подробности 25-й смерти пациента с коронавирусом в Краснодарском крае

Всего на Кубани заболело 2 тыс. 605 человек. Выздоровели 1 тыс. 261 пациент, умерли 25 человек. За последние сутки коронавирус нашли у 95 человек, в том числе один пациент умер.

Оперштаб Кубани днем 17 мая уточнил, что 58-летний мужчина заболел 13 апреля: он начал жаловаться на слабость, недомогание и повышение температуры до 37,5 градусов. 21 апреля его госпитализировали в ГКБ № 1 Краснодара, а на следующий день тесты на коронавирус показали положительный результат. После этого больного перевели в СКИБ.

Состояние мужчины ухудшилось 1 мая и его перевели в реанимацию, 5 мая подключили к аппарату ИВЛ. Он скончался 16 мая.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар смерть

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