На Кубани число выявленных зараженных коронавирусом превысило 2500 человек
За 15 мая в Краснодарском крае зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9 тыс. 200 новых случаев за сутки. По данным федерального оперштаба, выздоровели 4 тыс. 940 человек, умерли 119 пациентов.
Наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве (3 тыс. 505), Московской области (937) и в Санкт-петербурге (525).
Всего в России зарегистрировали 272 тыс. 43 случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 63 тыс. 166 пациентов, пишет RT. 2 тыс. 537 человек умерли.
В Краснодарском крае коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 92 человек, среди них 57 женщин и 35 мужчин. 160 человек выписали, новых летальных исходов не было.
Оперативный штаб Кубани опубликовал распределение новых случаев заражения между муниципалитетами:
- 35 в Краснодаре, в том числе годовалый ребенок и 14-летний подросток;
- восемь в Каневском районе, среди них 8-летний ребенок;
- семь в Кавказском районе;
- шесть в Апшеронском районе, среди них дети 6 и 10 лет;
- по пять человек в В Усть-Лабинском и Тихорецком районах. При этом в Тихорецком районе COVID-19 выявили у 2-летнего ребенка и 17-летнего подростка;
- по четыре в Гулькевичском и Мостовском районах, в последнем это 9-летний ребенок;
- три в Армавире;
- по два в Староминском и Отрадненском районах;
- по одному в Тблисском, Щербиновском, Ейском, Северском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Лабинском районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.
Всего в регионе выявили 2 тыс. 510 случаев заболевания, среди них 141 ребенок. 1 тыс. 139 пациентов выписали, 24 человека умерли. 32 человека находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, сообщили 16 мая в пресс-службе администрации края.
Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 2 тыс. 377 человек, включая 177 детей. Под медицинский наблюдением по месту жительства находятся 12 тыс. 633 человека. В обсерваторах разместили 2 тыс. 60 человек.
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