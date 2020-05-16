На Кубани число выявленных зараженных коронавирусом превысило 2500 человек

За 15 мая в Краснодарском крае зарегистрировали 92 новых случая заражения коронавирусом

Всего в России зарегистрировали 272 тыс. 43 случая инфицирования COVID-19. Выздоровели 63 тыс. 166 пациентов, пишет RT . 2 тыс. 537 человек умерли.

Наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки зафиксировали в Москве (3 тыс. 505), Московской области (937) и в Санкт-петербурге (525).

В России выявили 9 тыс. 200 новых случаев за сутки. По данным федерального оперштаба , выздоровели 4 тыс. 940 человек, умерли 119 пациентов.

В Краснодарском крае коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 92 человек, среди них 57 женщин и 35 мужчин. 160 человек выписали, новых летальных исходов не было.

Всего в регионе выявили 2 тыс. 510 случаев заболевания, среди них 141 ребенок. 1 тыс. 139 пациентов выписали, 24 человека умерли. 32 человека находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, сообщили 16 мая в пресс-службе администрации края.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 2 тыс. 377 человек, включая 177 детей. Под медицинский наблюдением по месту жительства находятся 12 тыс. 633 человека. В обсерваторах разместили 2 тыс. 60 человек.