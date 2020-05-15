В Краснодаре на выходных будут раздавать маски бесплатно

В Краснодаре 16 и 17 мая пройдет социальная акция по бесплатной раздаче масок всем желающим

Напомним, для борьбы с коронавирусом с 30 апреля в Краснодарском крае действует масочный режим. Теперь все граждане обязаны надевать маску или респиратор при входе и нахождении в магазине, на объектах бытового обслуживания, в транспорте, на вокзалах и в аэропортах, а также в других местах с массовым пребыванием людей.

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Юга.ру писали о том, что 2 и 3 мая в нескольких аптеках Сочи решили устроить раздачу бесплатных масок, и дефицитный товар закончился буквально через несколько часов.

В понедельник, 11 мая, такую же акцию провело маркетинговое агентство LaMark в Юбилейном микрорайоне Краснодара, чтобы привлечь внимание к своему проекту #НЕМАСКИРУЙДОБРО.

«В инстаграм-аккаунте dobro.krd мы объединяем людей, чтобы они коммуницировали и помогали друг другу. Они могут рассказать о себе, о том, как и чем они могут быть полезны другим людям и что ищут сами. Это поможет им найти работу, клиентов, партнеров и так далее», — рассказала порталу Юга.ру менеджер проектов Анна Корягина.

Чтобы принять участие в проекте, пользователю инстаграма нужно снять сторис, в котором он расскажет, чем он может помочь другим или в какой помощи нуждается сам, и отметить аккаунт проекта.

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Раздача масок продолжится и на этих выходных. Так, 16 мая социальная акция начнется в 13:00 на улице 40 лет Победы в районе супермаркета Табрис (40 лет Победы, 144/5). А 17 мая в это же время маски будут раздавать в районе Табриса на улице Тургенева (ул. Тургенева, 138/6).