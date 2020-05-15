В Новороссийске нашли обглоданный животными труп мужчины

Краснодарский край

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Жители Новороссийска 15 мая обнаружили в лесу труп мужчины

Как сообщил замруководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров, 15 мая в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении трупа.

Местные жители нашли в лесу в Восточном районе Новороссийска обглоданное животными тело мужчины.

«Нашли в лесном массиве на горе. Не заблудился, просто отдыхал на полянке», — уточнил порталу Юга.ру следователь следственного отдела Григорий Зорин.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Вскрытие показало, что мужчина умер от сердечного заболевания — кардиомиопатии. Также была установлена личность умершего 49-летнего мужчины.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Юга.ру писали, что 3 марта мужчина пришел в полицию и признался, что пять лет назад закопал труп в лесу Новороссийска. А 8 марта в лесу Новороссийска нашли останки человека, в вещах которого были документы мужчины, исчезнувшего два года назад.

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