В Новороссийске нашли обглоданный животными труп мужчины
Жители Новороссийска 15 мая обнаружили в лесу труп мужчины
Как сообщил замруководителя следственного отдела по Новороссийску СУ СКР по Краснодарскому краю Роман Федоров, 15 мая в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении трупа.
Местные жители нашли в лесу в Восточном районе Новороссийска обглоданное животными тело мужчины.
«Нашли в лесном массиве на горе. Не заблудился, просто отдыхал на полянке», — уточнил порталу Юга.ру следователь следственного отдела Григорий Зорин.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Вскрытие показало, что мужчина умер от сердечного заболевания — кардиомиопатии. Также была установлена личность умершего 49-летнего мужчины.
В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.