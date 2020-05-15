Майские праздники краснодарцы провели на природе и в играх

МТС проанализировала индекс цифровой активности краснодарцев в период с 1 по 12 мая

На основе обезличенных данных провайдер выяснил, чем чаще всего занимались жители краевой столицы в праздничные дни. Об этом в пресс-службе оператора сообщили 15 мая.

В первую половину праздников больше трети абонентов переместилась в пригород Краснодара — на дачи и приусадебные участки. Вторая половина праздников показала резкий скачок активности пользователей на киберспортивных и геймерских платформах.