Майские праздники краснодарцы провели на природе и в играх
МТС проанализировала индекс цифровой активности краснодарцев в период с 1 по 12 мая
На основе обезличенных данных провайдер выяснил, чем чаще всего занимались жители краевой столицы в праздничные дни. Об этом в пресс-службе оператора сообщили 15 мая.
В первую половину праздников больше трети абонентов переместилась в пригород Краснодара — на дачи и приусадебные участки. Вторая половина праздников показала резкий скачок активности пользователей на киберспортивных и геймерских платформах.
Рост облачных клиентов МТС в крае:
Еще в апреле Краснодар был в числе наиболее активных городов РФ с самым большим ростом потребления контента на различных образовательных интернет-ресурсах. 1-5 мая краснодарцы еще продолжали учиться, но с 6 мая ситуация резко изменилась, и популярность онлайн-игр превысила образовательные активности и выросла в 8 раз по сравнению с будними.
Свою популярность на праздниках сохранили онлайн-кинотеатры. Сервисы доставки еды оказались менее востребованы, чем в будни. При этом использование телемедицинских сервисов выросло в полтора раза, предположительно — из-за удаленности части абонентов от города и медицинских учреждений.
Директор МТС в Краснодарском крае:
Краснодар по-прежнему лидирует по индексу цифровой активности среди городов-миллионеров РФ. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов в Краснодаре выросла в 4-8 раз.
Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала анонимную информацию о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений (и федеральных, и региональных). Анализ включал следующие категории: соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и стрим-сервисы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения госуслуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.