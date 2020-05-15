Акционеры ВСК распределили прибыль и утвердили аудиторов

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14 мая состоялось годовое общее собрание акционеров Страхового Дома ВСК

На нем утвердили годовой отчет компании, бухгалтерскую отчетность, внутренний аудит за 2019 год. Также на собрании была распределена прибыль, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия и утверждены внешние аудиторы.

Чистую прибыль за год в размере 3,9 млрд рублей собрание акционеров решило оставить в распоряжении Общества.

В новый состав Совета директоров вошли: Сергей Алмазов, Олег Андриянкин, Саид Гуцериев, Авет Миракян, Ольга Сорокина, Александр Тарновский, Билан Ужахов, Роман Фролов, Сергей Цикалюк.

Цикалюк — о цифровизации ВСК:

Внешним аудитором по российским стандартам бухучета на 2020 год было утверждено АО «Аудиторская фирма "Мариллион"», внешним аудитором по международным стандартам финансовой отчетности — АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Новым членом Совета директоров стала Ольга Сорокина, заместитель гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК. Она работает в компании 10 лет. В марте 2018-го была назначена Вице-президентом — руководителем Департамента дистанционного сервиса Блока развития бизнеса. Сорокина успешно руководила реализацией стратегических проектов компании, направленных на развитие и цифровизацию бизнеса, создание экосистемы клиента, формирование платформы для работы с высокотехнологичными каналами продаж, развитие продуктовой линейки и управление клиентским опытом. Сейчас Сорокина на должности заместителя гендиректора по развитию бизнеса.

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14 мая состоялось и заседание совета директоров компании. Его председателем был переизбран Сергей Цикалюк, его замом — Сергей Алмазов. На заседании определили состав комитетов совета директоров. Комитет по стратегии возглавил Авет Миракян, комитет по номинациям и вознаграждениям возглавил — Билан Ужахов, комитет по аудиту и рискам возглавил — Сергей Алмазов.

Страхование Экономика

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