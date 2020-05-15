Акционеры ВСК распределили прибыль и утвердили аудиторов

На нем утвердили годовой отчет компании, бухгалтерскую отчетность, внутренний аудит за 2019 год. Также на собрании была распределена прибыль, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия и утверждены внешние аудиторы.

Чистую прибыль за год в размере 3,9 млрд рублей собрание акционеров решило оставить в распоряжении Общества.

В новый состав Совета директоров вошли: Сергей Алмазов, Олег Андриянкин, Саид Гуцериев, Авет Миракян, Ольга Сорокина, Александр Тарновский, Билан Ужахов, Роман Фролов, Сергей Цикалюк.