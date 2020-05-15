В Адыгее инвестор направил 60 млн рублей на реконструкцию птицефабрики

Адыгея

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В Адыгее после реконструкции, которая проводилась с 2018 года, возобновили работу Ханской птицефабрики

Руководитель птицефабрики Хаджимус Биржев рассказал, что в прошлом году на фабрике было 82 тыс. голов цыплят. В 2020 году запланировано произвести до 1 млн голов цыплят-бройлеров (2,5 тыс. тонн в живом весе). С 2021 года планируется производить в год до 2,5 млн цыплят-бройлеров.

Для наращивания производства также планируется продолжить реконструкцию фабрики. На эти цели уже направили 60 млн рублей. Кредитные средства пошли на реконструкцию семи корпусов, обустройство пяти холодильных камер на 240 тонн хранения, закупку кормов и ветпрепаратов. На реконструкцию еще семи корпусов на 160 тыс. посадочных мест руководство птицефабрики планирует привлечь еще 25 млн кредитных средств, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Глава республики Мурат Кумпилов 14 мая во время посещения птицефабрики подчеркнул, что руководство республики заинтересовано в реализации таких масштабных инвестпроектов, благодаря которым создаются новые рабочие места и значительно расширяется налогооблагаемая база.

Инвестиции Птицеводство птицы

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