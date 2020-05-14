В Туапсе суд оштрафовал шестерых байкеров, которые устроили мотопробег во время карантина

В мае Туапсинский городской суд рассмотрел материалы дела участников мотопробега, которые выехали к морю в период действия карантина

В Краснодарском крае продолжает действовать карантин, введенный, чтобы остановить распространение коронавируса. Людям нельзя выходить из дома без особой причины, а также передвигаться между муниципалитетами без красных пропусков. 25 апреля краснодарское сообщество байкеров организовало поездку в поселок Ольгинка Туапсинского района. Об этом они объявили в своих соцсетях.

На опубликованных фотографиях видно, что в съезде приняли участие около 60 человек. Информация о слете байкеров появилась в городских пабликах, после чего в краевом МВД сообщили, что на место приехал патруль. Полицейские провели с нарушителями разъяснительную беседу. На тот момент никому из мотоциклистов не выписали протокол об административном правонарушении.

14 мая в пресс-службе краснодарского краевого суда сообщили, что в отношении шести байкеров составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1. (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Туапсинский городской суд рассмотрел материалы и признал нарушителей виновными. Байкерам назначили штрафы в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

«В настоящее время в Туапсинский городской суд на рассмотрение поступили еще десять материалов об административном правонарушении в отношении участников того же мотопробега», — добавили в пресс-службе.

В суде сообщили, что дела будут рассмотрены в ближайшее время. 30 апреля краснодарский адвокат Михаил Беньяш написал в своем телеграм-канале, что он и Тимур Филиппов стали адвокатами одной из участниц мотопробега — Екатерины Манукьян. 13 мая Беньяш сообщил порталу Юга.ру, что его подзащитной уже назначили 15 тыс. рублей штрафа. На днях адвокат планирует подать жалобу.