Сотрудники «ЕвроХима» объединились с ОНФ для Дня Победы

Партнерский Краснодарский край

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Южные предприятия «ЕвроХима» ко Дню Победы выступили вместе с «Общероссийским народным фронтом»

В этом году порядок празднования Дня Победы изменен с учетом требований безопасности. Пандемия отменила традиционные парады и встречи участников военных действий, но компания «ЕвроХим» нашла способ еще раз поблагодарить живых героев и почтить память павших.

Накануне празднования 75-летия Победы сотрудники краснодарских и ставропольских предприятий холдинга Андрея Мельниченко вместе с активистами «Общероссийского народного фронта» поздравили ветеранов и тружеников тыла. Эта акция вошла в федеральную инициативу ОНФ #МыВместе.

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Волонтеры «ЕвроХима» передали подарки, продуктовые наборы, слова признательности и благодарности и пожелания крепкого здоровья и долголетия тем, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, а после войны работал в цехах заводов. Среди бывших сотрудников завода «Белореченские минеральные удобрения» есть и жительница блокадного Ленинграда.

Возложения цветов к памятникам павшим также проходили с соблюдением требований безопасности: с минимумом участников и с обязательным использованием масок.

Петля времени:

Сотрудники Туапсинского балкерного терминала принесли букеты к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня и памятному знаку в честь экипажа крейсера «Коминтерн».

Руководители «Невинномысского Азота» традиционно возложили цветы у подшефного памятника воинам, павшим в боях за Невинномысск в 1942-1943 годах, а на предзаводской территории в эти майские дни открыли «Аллею славы» — памятный мемориал с фотографиями сотрудников завода, в годы войны сражавшихся с фашистскими захватчиками.

Ветераны День Победы Туапсинский район

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