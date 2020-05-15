Сотрудники «ЕвроХима» объединились с ОНФ для Дня Победы
Южные предприятия «ЕвроХима» ко Дню Победы выступили вместе с «Общероссийским народным фронтом»
В этом году порядок празднования Дня Победы изменен с учетом требований безопасности. Пандемия отменила традиционные парады и встречи участников военных действий, но компания «ЕвроХим» нашла способ еще раз поблагодарить живых героев и почтить память павших.
Накануне празднования 75-летия Победы сотрудники краснодарских и ставропольских предприятий холдинга Андрея Мельниченко вместе с активистами «Общероссийского народного фронта» поздравили ветеранов и тружеников тыла. Эта акция вошла в федеральную инициативу ОНФ #МыВместе.
Волонтеры «ЕвроХима» передали подарки, продуктовые наборы, слова признательности и благодарности и пожелания крепкого здоровья и долголетия тем, кто сражался на фронтах и трудился в тылу, а после войны работал в цехах заводов. Среди бывших сотрудников завода «Белореченские минеральные удобрения» есть и жительница блокадного Ленинграда.
Возложения цветов к памятникам павшим также проходили с соблюдением требований безопасности: с минимумом участников и с обязательным использованием масок.
Петля времени:
Сотрудники Туапсинского балкерного терминала принесли букеты к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня и памятному знаку в честь экипажа крейсера «Коминтерн».
Руководители «Невинномысского Азота» традиционно возложили цветы у подшефного памятника воинам, павшим в боях за Невинномысск в 1942-1943 годах, а на предзаводской территории в эти майские дни открыли «Аллею славы» — памятный мемориал с фотографиями сотрудников завода, в годы войны сражавшихся с фашистскими захватчиками.