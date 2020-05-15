Сотрудники «ЕвроХима» объединились с ОНФ для Дня Победы

В этом году порядок празднования Дня Победы изменен с учетом требований безопасности. Пандемия отменила традиционные парады и встречи участников военных действий, но компания «ЕвроХим» нашла способ еще раз поблагодарить живых героев и почтить память павших.

Накануне празднования 75-летия Победы сотрудники краснодарских и ставропольских предприятий холдинга Андрея Мельниченко вместе с активистами «Общероссийского народного фронта» поздравили ветеранов и тружеников тыла. Эта акция вошла в федеральную инициативу ОНФ #МыВместе.