В Ставропольском крае сотрудники закрытого на карантин интерната 12 мая пожаловались на отсутствие средств защиты и лечения и объявили забастовку. Их перевезли в другое место, но там тоже оказались «кошмарные» условия

В Ставропольском крае 26 апреля закрылся на карантин психоневрологический интернат (ПНИ) в селе Чернолесском, после того как у работников и пациентов учреждения начали проявляться симптомы коронавируса.

12 мая сотрудники интерната опубликовали видео, в котором рассказали, что администрация попросила их изолироваться вместе с подопечными на две недели, однако их не обеспечили медикаментами и средствами защиты. Медики заявили, что находятся в изоляции без какой-либо поддержки, и объявили забастовку.

«Просим вас о помощи, мы находимся в состоянии заложников. Мы не знаем, что нам делать. На вызовы скорой помощи нам отвечают: "Вызывать не стоит, вызывайте в критических случаях, когда проживающий начнет задыхаться"», — рассказали медики.

«На днях привозили противочумные костюмы — бросили их у дороги, словно мы нелюди. Наша работа продолжается. Спим по 1,5 часа в сутки», — поделилась одна из сотрудниц учреждения.

После публикации видео, прокуратура Ставропольского края сообщила о начале проверки, а губернатор региона Владимир Владимиров поручил провести служебное расследование. «Люди, которые в сегодняшних условиях противостоят опасной болезни, защищают здоровье других — герои. Им должны помогать все», — написал в своем инстаграме Владимиров.

Вечером 12 мая в сотрудникам интерната приехал глава Новоселицкого района Владимир Антоненко. Он сообщил, что зараженных медиков и пациентов перевезут в инфекционную больницу, а те, чьи результаты пока не пришли, останутся в учреждении. «Вас никто не бросит! Понимаем, что трудно, но просьба еще немного потерпеть», — сказал Антоненко.

На следующий медики опубликовали в интернете новое видео, в котором рассказали «кошмарных» условиях и в новом месте.

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«Как и обещали, нас решили вывозить из интерната небольшими группами, ссылаясь на то, что подходящего транспорта нет.[...] Когда первая партия персонала приехала в учреждение, то пришла в ужас. [...] Создается впечатление, что над нами просто издеваются», — рассказала сотрудница психоневрологического интерната.