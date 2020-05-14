Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию одноименной банковской группы

ПАО «Банк ЗЕНИТ» завершил присоединение АО «Банка ЗЕНИТ Сочи» и ПАО «Спиритбанк»

С 12 мая объединенные финансовые организации работают под одной лицензией. Так банковская группа ЗЕНИТ завершила интеграцию, начатую в 2018 году. В ноябре 2019 года Банк ЗЕНИТ присоединил АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк». Юридическое и технологическое объединение Банка ЗЕНИТ, Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи включало слияние бизнеса и региональной сети и унификацию операционной модели. Теперь клиентам, вне зависимости от региона, доступна сбалансированная продуктовая линейка и современные удаленные сервисы. Общая база клиентов насчитывает более 605 тыс. физлиц и 19 тыс. предприятий МСП.

Интеграция группы ЗЕНИТ: Онлайн-сервис, выгодные предложения и кредитные каникулы

«Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк — это кредитные организации с богатой клиентской историей и глубокой экспертизой в сфере поддержки МСП. Уверен, что объединение под единым брендом усилит позиции в этом сегменте. Эффект клиенты почувствуют прежде всего в сервисе и поддержке. Уже сейчас им доступны все программы, включая кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса», — отметил Главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко. После объединения председатель правления Банка ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин продолжит работу в Банке ЗЕНИТ. На позиции старшего вице-президента и советника правления он продолжит работу над развитием направления малого и среднего бизнеса.

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