Банк ЗЕНИТ завершил интеграцию одноименной банковской группы
ПАО «Банк ЗЕНИТ» завершил присоединение АО «Банка ЗЕНИТ Сочи» и ПАО «Спиритбанк»
С 12 мая объединенные финансовые организации работают под одной лицензией. Так банковская группа ЗЕНИТ завершила интеграцию, начатую в 2018 году. В ноябре 2019 года Банк ЗЕНИТ присоединил АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк».
Юридическое и технологическое объединение Банка ЗЕНИТ, Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи включало слияние бизнеса и региональной сети и унификацию операционной модели. Теперь клиентам, вне зависимости от региона, доступна сбалансированная продуктовая линейка и современные удаленные сервисы. Общая база клиентов насчитывает более 605 тыс. физлиц и 19 тыс. предприятий МСП.
Интеграция группы ЗЕНИТ:
«Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк — это кредитные организации с богатой клиентской историей и глубокой экспертизой в сфере поддержки МСП. Уверен, что объединение под единым брендом усилит позиции в этом сегменте. Эффект клиенты почувствуют прежде всего в сервисе и поддержке. Уже сейчас им доступны все программы, включая кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса», — отметил Главный управляющий директор Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.
После объединения председатель правления Банка ЗЕНИТ Сочи Игорь Сосин продолжит работу в Банке ЗЕНИТ. На позиции старшего вице-президента и советника правления он продолжит работу над развитием направления малого и среднего бизнеса.
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«За неполные два года Банк ЗЕНИТ юридически и технологически объединил четыре самостоятельные финансовые организации — это знаковый бизнес-кейс. В текущих экономических условиях фокус на укрупнение и унификацию бизнес-модели полностью себя оправдал. За счет оптимизации и повышения эффективности управления Группой мы вошли в 2020 год с достаточным запасом прочности капитала и уровнем ликвидности», — отметил первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Константин Рыбаков.
Реквизиты Спиритбанка и Банка ЗЕНИТ Сочи будут действовать до 7 августа 2020 года. В течение этого времени частным клиентам и предпринимателям необходимо оповестить своих партнеров и контрагентов о смене реквизитов. Новые данные можно получить в отделениях банка и по телефонам контакт-центра. В связи с пандемией коронавируса банк рекомендует посещать офисы только в случаях крайней необходимости.