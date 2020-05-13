На Кубани машина сбила трехлетнего ребенка, который выбежал на дорогу

В Белореченском районе 12 мая ребенок попал под машину, его доставили в реанимацию

Авария случилась в 16:30 на трассе станица Пшехская — хутор Кубанский. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 сбил трехлетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть перед машиной.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в реанимацию больницы с разными травмами. Все обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, что вечером 12 мая в Краснодаре произошло ДТП с 24-летним мотоциклистом.