ВСК предложила страховку от болезней с лабораторной диагностикой

Программа предусматривает выплаты при длительном лечении и госпитализацию при любых заболеваниях. Выплата может быть произведена и неработающим клиентам, например, пенсионерам. По полису клиенту доступны и дистанционные услуги: консультации врачей и психологов 24/7.

В ней есть опция прохождения комплексной медицинской лабораторной диагностики.

Страхование доступно для людей до 65 лет и действует на всей территории РФ. Программа рассчитана на риски, не ограниченные ситуациями, связанными с COVID-19. Это существенно расширяет возможности получения услуг по программе и дает более широкую защиту.

В стоимость полиса включено тестирование на COVID-19. Пока эта опция доступна для жителей Москвы, Мособласти и Санкт-Петербурга, но список городов ежедневно расширяется.