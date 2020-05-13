ВСК предложила страховку от болезней с лабораторной диагностикой
13 мая Страховой Дом ВСК объявил о запуске новой программы страхования от болезней «Индивидуальная защита»
В ней есть опция прохождения комплексной медицинской лабораторной диагностики.
Программа предусматривает выплаты при длительном лечении и госпитализацию при любых заболеваниях. Выплата может быть произведена и неработающим клиентам, например, пенсионерам. По полису клиенту доступны и дистанционные услуги: консультации врачей и психологов 24/7.
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Страхование доступно для людей до 65 лет и действует на всей территории РФ. Программа рассчитана на риски, не ограниченные ситуациями, связанными с COVID-19. Это существенно расширяет возможности получения услуг по программе и дает более широкую защиту.
В стоимость полиса включено тестирование на COVID-19. Пока эта опция доступна для жителей Москвы, Мособласти и Санкт-Петербурга, но список городов ежедневно расширяется.
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«Здоровье и безопасность выходят заслуживают приоритетного внимания. Важно учитывать не только нынешние риски, но и думать на перспективу. Мы не делаем узконаправленные программы по страхованию от коронавируса, а ориентируемся на долгосрочные потребности, предлагая расширенные решения по защите от целого ряда заболеваний. "Индивидуальная защита" — это комплексный продукт, включающий не только страхование от болезней, но и полезные клиенту удаленные сервисы», — рассказал старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК Александр Абраменко.