На Кубани водитель съехал в канал рисового чека и погиб

Ранее Юга.ру рассказывали о ДТП на Кубани, в котором машина врезалась в дерево. Погибла 81-летняя женщина, пострадали 18-летняя девушка и 51-летний водитель.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Все обстоятельства выясняются, сообщили 12 мая в пресс-службе отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария случилась 7:30 в станице Черноерковской. По предварительным данным, 47-летний водитель Lada Vesta ехал по грунтовой дороге рисовой системы, не справился с управлением и съехал в канал, после чего машина перевернулась.

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