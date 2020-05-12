На Кубани водитель съехал в канал рисового чека и погиб

Краснодарский край

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В Славянском районе утром 10 мая произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария случилась 7:30 в станице Черноерковской. По предварительным данным, 47-летний водитель Lada Vesta ехал по грунтовой дороге рисовой системы, не справился с управлением и съехал в канал, после чего машина перевернулась.

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В результате ДТП мужчина погиб на месте. Все обстоятельства выясняются, сообщили 12 мая в пресс-службе отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о ДТП на Кубани, в котором машина врезалась в дерево. Погибла 81-летняя женщина, пострадали 18-летняя девушка и 51-летний водитель.

ДТП Славянский район смерть

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