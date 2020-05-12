В Сочи ночью сгорели четыре машины

В центре Сочи в ночь на 12 мая загорелись четыре автомобиля

Сообщение о возгорании на улице Инжирной поступило спасателям в 5:43. Пожарные установили, что горят четыре машины на площади 15 кв. метров. Огонь потушили в 5:58, на месте работали шесть человек и две единицы спецтехники. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру уточнили, что по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Это уже не первый случай возгорания автомобилей в Сочи в 2020 году. Как писали Юга.ру, в январе в Сочи сгорели шесть автомобилей.