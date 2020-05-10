На Кубани «Ростелеком» перевел в онлайн празднование Дня Победы

Накануне Дня Победы «Ростелеком» запустил серию онлайн-мероприятий, посвященную событиям Великой Отечественной войны

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Позже режим был продлен до 12 мая.

Из-за коронавируса был перенесен парад в честь 75-летия Победы, всероссийская акция «Бессмертный полк» и остальные мероприятия, которые должны были пройти к 9 мая.

Компания «Ростелеком» поддержала празднование 75-летия Победы, запустив совместно с партнерами из интеллектуального клуба «Игры разума» онлайн-викторину «История Победы». Викторина имеет два уровня сложности, в каждом по 25 вопросов. Участник, прошедший викторину до конца, сможет получить именной сертификат.

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