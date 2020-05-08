Волонтеры горячей линии прочитают детям рассказы о войне ко Дню Победы

8 мая МТС сообщил о старте пятидневных чтений стихов и рассказов о войне, приуроченного к празднованию 75-летия Победы

Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов РФ сказки на ночь в рамках проекта «В сказку — из дома», организованного МТС совместно с Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.

До 11 мая включительно по бесплатному номеру tel:+78002501051 88002501051 волонтеры будут читать детям произведения о подвигах солдат и жизни людей в военное время. Горячая линия будет доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.