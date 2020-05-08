Волонтеры горячей линии прочитают детям рассказы о войне ко Дню Победы
8 мая МТС сообщил о старте пятидневных чтений стихов и рассказов о войне, приуроченного к празднованию 75-летия Победы
Акцию инициировали волонтеры, которые уже больше месяца читают детям из всех регионов РФ сказки на ночь в рамках проекта «В сказку — из дома», организованного МТС совместно с Российским движением школьников и Российской государственной детской библиотекой.
До 11 мая включительно по бесплатному номеру tel:+78002501051 88002501051 волонтеры будут читать детям произведения о подвигах солдат и жизни людей в военное время. Горячая линия будет доступна жителям всех регионов с 12:00 до 22:00 по местному времени.
Слушатели смогут познакомиться более чем с 150 рассказами и стихотворениями о войне из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, которые рассортированы психологами для двух возрастов 8-10 и 11-14 лет. В списке — произведения Николая Богданова, Юрия Германа, Льва Кассиля, Самуила Маршака, Константина Паустовского, Константина Симонова и Александра Твардовского.
Звонков школьников будут ждать более 350 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Кемерова, Южно-Сахалинска и других городов РФ. Среди них — вожатые Российского движения школьников, библиотекари, сотрудники МТС, актеры региональных театров, студенты факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и других вузов РФ. Школьники смогут прослушать и произведения, заранее записанные ведущими «Детского радио».