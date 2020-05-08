В хуторе Ленина посадили деревья в память о погибших на войне

Партнерский Краснодарский край

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Депутат гордумы Краснодара Андрей Анашкин и депутат заксобрания края Александр Агеев поддержали всероссийскую акцию «Лес Победы»

Посадить дерево в честь каждого погибшего на войне — таков смысл эколого-патриотической акции, в рамках которой в РФ планируют высадить 27 млн саженцев. Число соответствует официальному числу погибших в годы войны.

Заложить Аллею Победы депутаты решили напротив школы №61 в хуторе Ленина. На первом этапе высажено восемь саженцев остролистного клена. Всего планируется посадить больше ста деревьев.

На изломе войны:

«Эти деревья станут частью огромного Леса Победы, который раскинется по всей стране, как символ благодарности. Всегда с особым трепетом отношусь к нашей истории. Я вырос на рассказах о событиях того времени, ведь у меня воевали оба деда», — рассказал Андрей Анашкин.

Это не первый общий проект парламентариев — в прошлом году они выступили с инициативой благоустройства сквера «Прохладный» в станице Старокорсунской, профинансировав проектно-сметную документацию.

Благоустройство День Победы ЗСК

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