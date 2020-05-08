В хуторе Ленина посадили деревья в память о погибших на войне

Посадить дерево в честь каждого погибшего на войне — таков смысл эколого-патриотической акции, в рамках которой в РФ планируют высадить 27 млн саженцев. Число соответствует официальному числу погибших в годы войны.

Заложить Аллею Победы депутаты решили напротив школы №61 в хуторе Ленина. На первом этапе высажено восемь саженцев остролистного клена. Всего планируется посадить больше ста деревьев.