В хуторе Ленина посадили деревья в память о погибших на войне
Депутат гордумы Краснодара Андрей Анашкин и депутат заксобрания края Александр Агеев поддержали всероссийскую акцию «Лес Победы»
Посадить дерево в честь каждого погибшего на войне — таков смысл эколого-патриотической акции, в рамках которой в РФ планируют высадить 27 млн саженцев. Число соответствует официальному числу погибших в годы войны.
Заложить Аллею Победы депутаты решили напротив школы №61 в хуторе Ленина. На первом этапе высажено восемь саженцев остролистного клена. Всего планируется посадить больше ста деревьев.
На изломе войны:
«Эти деревья станут частью огромного Леса Победы, который раскинется по всей стране, как символ благодарности. Всегда с особым трепетом отношусь к нашей истории. Я вырос на рассказах о событиях того времени, ведь у меня воевали оба деда», — рассказал Андрей Анашкин.
Это не первый общий проект парламентариев — в прошлом году они выступили с инициативой благоустройства сквера «Прохладный» в станице Старокорсунской, профинансировав проектно-сметную документацию.