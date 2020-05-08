В Краснодаре нашли мужчину, который вышел из больницы и пропал

Напомним, мужчина вечером 6 мая вышел с территории ККБ № 1 и исчез. Его жена обратилась в полицию с просьбой найти мужа, который не ориентируется в пространстве и, возможно, потерял память.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что Феликса Тонояна нашли 7 мая около 22:00 на улице Героя Яцкова. Его поисками занимался уголовный розыск и поисковый отряд «Лиза Алерт». Сейчас мужчина находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как писали Юга.ру, 5 мая полиция Краснодара попросила жителей помочь в поисках пропавшего Валерия Егоянца. Ранее пенсионер уже исчезал как минимум дважды.