В Краснодаре нашли мужчину, который вышел из больницы и пропал

Краснодарский край

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Краснодарская полиция вечером 7 мая нашла пропавшего Феликса Тонояна

Напомним, мужчина вечером 6 мая вышел с территории ККБ № 1 и исчез. Его жена обратилась в полицию с просьбой найти мужа, который не ориентируется в пространстве и, возможно, потерял память.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что Феликса Тонояна нашли 7 мая около 22:00 на улице Героя Яцкова. Его поисками занимался уголовный розыск и поисковый отряд «Лиза Алерт». Сейчас мужчина находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как писали Юга.ру, 5 мая полиция Краснодара попросила жителей помочь в поисках пропавшего Валерия Егоянца. Ранее пенсионер уже исчезал как минимум дважды.

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