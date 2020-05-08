Под Новороссийском на дне Черного моря на сбитом штурмовике установили памятную табличку

Краснодарский край

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Под Новороссийском на дне Черного моря в мае открыли мемориал летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В начале 2020 года дайверы нашли на дне моря неподалеку от Новороссийска сбитый во времена Великой Отечественной войны штурмовик Ил-2. В мае водолазы Русского географического общества (РГО) установили на нем памятную табличку в честь годовщины Дня Победы. На ней указаны все сведения о самолете: имя пилота, имя стрелка, техническая информация, завод-изготовитель и краткая история последнего боя. 

Председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка рассказал ТАСС, что дайверы смогут посещать объект и познакомиться с историей экипажа штурмовика. Он уточнил, что установка мемориальных табличек на обломки найденных под водой самолетов — редкость для России, так как традиционно в стране устанавливают мемориалы на затопленные корабли или подводные лодки. На поверхность самолет поднимать не планируют.

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Самолет 21 сентября 1943 года сбила немецкая зенитная артиллерия. Пилот катапультировался, его личность не установлена. Второй член экипажа, воздушный стрелок, погиб, уточнил RT. Штурмовик нашли перевернутым и без хвостовой части на глубине 15 метров.

Авиация День Победы История Новороссийск Памятники Черное море

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Под Новороссийском на дне Черного моря на сбитом штурмовике установили памятную табличку

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