В Крыму жестко приземлился военный вертолет. Погиб один из трех членов экипажа

В 15:55 в экстренные службы Крыма поступило сообщение, что во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка произошла жесткая посадка вертолета Ми-35, сообщил телеканал «360».

На борту находились три члена экипажа. С места ЧП их госпитализировали в ЦРБ Джанкоя, где один из пилотов скончался.