В Крыму жестко приземлился военный вертолет. Погиб один из трех членов экипажа

Крым

Распечатать

На территории аэродрома в Крыму 7 мая совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35

В 15:55 в экстренные службы Крыма поступило сообщение, что во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка произошла жесткая посадка вертолета Ми-35, сообщил телеканал «360».

На борту находились три члена экипажа. С места ЧП их госпитализировали в ЦРБ Джанкоя, где один из пилотов скончался.

Читайте также:

Судно выполняло плановый полет без боекомплекта, написал RT. В результате жесткой посадки возгорания не произошло, разрушений на земле нет.

На место происшествия направилась комиссия объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа, которая займется выяснением причин и обстоятельств случившегося, сообщило РИА «Новости».

Как писали Юга.ру, 25 марта в Краснодарском крае разбился военный самолет L-39. В тот же день в Черном море 25 марта потерпел крушение российский истребитель Су-27.

Авиакатастрофы Авиация Армия смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два корпуса краснодарской ККБ № 1 временно прекратили прием пациентов
В Крыму жестко приземлился военный вертолет. Погиб один из трех членов экипажа
В Краснодаре ищут мужчину, который вышел из больницы и исчез
65 административных дел и более 20 уголовных. В Северной Осетии продолжают наказывать участников митинга против самоизоляции
В полиции рассказали о причинах массовой драки в Комсомольском микрорайоне Краснодара
В краснодарской больнице в условиях карантина родились два младенца

Лента новостей

Реклама на портале