В Крыму жестко приземлился военный вертолет. Погиб один из трех членов экипажа
На территории аэродрома в Крыму 7 мая совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-35
В 15:55 в экстренные службы Крыма поступило сообщение, что во время плановых полетов на территории аэродрома 39-го вертолетного полка произошла жесткая посадка вертолета Ми-35, сообщил телеканал «360».
На борту находились три члена экипажа. С места ЧП их госпитализировали в ЦРБ Джанкоя, где один из пилотов скончался.
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Судно выполняло плановый полет без боекомплекта, написал RT. В результате жесткой посадки возгорания не произошло, разрушений на земле нет.
На место происшествия направилась комиссия объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа, которая займется выяснением причин и обстоятельств случившегося, сообщило РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, 25 марта в Краснодарском крае разбился военный самолет L-39. В тот же день в Черном море 25 марта потерпел крушение российский истребитель Су-27.