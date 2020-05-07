К годовщине Победы в Брюховецком районе благоустроили обелиск погибшим

Рядом с объектом культурного наследия возведен мемориальный комплекс — мраморные плиты с именами 387 воинов 400-го и 526-го стрелковых полков 89-й Армянской стрелковой дивизии. Посередине установлена каменная стела с изображением креста, изготовленная мастерами из Армении.

Особую благодарность администрация поселения выражает жителям хутора, которые внесли посильный вклад в обустройство мемориала.

Комплекс посвящен памяти о солдатах, погибших на этом месте 9-10 февраля 1943 года в боях с немецкими войсками. Фамилии всех павших в бою 676 бойцов, погребенных в братской могиле, долгое время были неизвестны. В 2008 году с запуском объединенного банка данных Подольского архива Минобороны РФ в районе начались поисковые работы. Большой вклад в установление имен погибших внес местный историк и житель хутора Александр Шеремет.