К годовщине Победы в Брюховецком районе благоустроили обелиск погибшим

Краснодарский край

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В хуторе Поды Брюховецкого сельского поселения завершили благоустройство обелиска воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны

Работы выполнены при поддержке Армянской общины Краснодарского края и администрации Брюховецкого сельского поселения: уложена новая тротуарная плитка, отремонтирована площадка перед обелиском, установлены лавочки и высажены деревья.

Рядом с объектом культурного наследия возведен мемориальный комплекс — мраморные плиты с именами 387 воинов 400-го и 526-го стрелковых полков 89-й Армянской стрелковой дивизии. Посередине установлена каменная стела с изображением креста, изготовленная мастерами из Армении.

Петля времени:

Особую благодарность администрация поселения выражает жителям хутора, которые внесли посильный вклад в обустройство мемориала.

Комплекс посвящен памяти о солдатах, погибших на этом месте 9-10 февраля 1943 года в боях с немецкими войсками. Фамилии всех павших в бою 676 бойцов, погребенных в братской могиле, долгое время были неизвестны. В 2008 году с запуском объединенного банка данных Подольского архива Минобороны РФ в районе начались поисковые работы. Большой вклад в установление имен погибших внес местный историк и житель хутора Александр Шеремет.

Брюховецкий район День Победы Памятники

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