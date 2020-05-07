«Русский "Интерстеллар"»: Wink анонсировал премьеру фильма по Булычеву

8 мая цифровой видеосервис Wink от «Ростелекома» эксклюзивно представит короткометражный фильм «Временная связь»

Он снят по мотивам рассказа писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — его фабула сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что премьера накануне 9 мая и именно на Wink неслучайна. Действие разворачивается в Москве весной 2020 года. В новостях говорят, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит, и о последствиях можно только гадать. Но богатый ресторатор Вадим не придает значения шумихе и спешит на вечеринку по случаю покупки нового заведения. Он звонит подружке Нине, чтобы позвать ее на банкет. Но трубку каждый раз берет 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Вадим начинает понимать, что его и девочку разделяет не только расстояние.

Война отняла девятерых сыновей: История матери-героини Епистинии Степановой

Кир Булычев известен прежде всего космическими приключениями Алисы Селезневой. Киноадаптации его книг («Гостья из будущего») или мультфильм «Тайна третей планеты» видели разные поколения. Продюсер «Временной связи» Дмитрий Белосохов долго уговаривал вдову автора дать права на постановку рассказа «Можно попросить Нину?». Создатели фильма убеждены, что согласиться ее убедили имена режиссера Дмитрия Аболмасова и актеров Сергея Пускепалиса, Софии Лебедевой, Натальи Кислицыной, Юрия Назарова, Валерия Новикова.

Режиссер Валерий Тимощенко: Историческое кино для меня естественное пространство

Съемки фильма начались, когда в Москве еще не объявили карантин. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. В последние съемочные дни команду выгоняли из дворов домов, после команды «Снято» закрывались объекты. «Редко бывает, когда после 121-го просмотра картины не хочется, чтобы она заканчивалась. Это фильм о связи времен, а у времени нет пересекающихся прямых. Так и в этом кино нет конечной точки, на которой хотелось бы остановиться. Каждый раз смотрю его по-новому и не устаю. Получилась такая русская мини-версия "Интерстеллара"», — убежден генпродюсер кинокомпании «Коннект Фильм» Дмитрий Белосохов.

«Актер Сергей Пускепалис блестяще передал переживания главного героя Вадима. Ему приходится справляться с эмоциями и вспомнить тяжелое детство своего отца. От этого герой оказывается на грани помешательства и только в конце узнает правду», — сказал режиссер Дмитрий Аболмасов. «Рассказ Кира Булычева пронял меня до глубины души, поэтому я с удовольствием согласился сниматься в этой картине. На съемках значимость этой истории стала еще очевиднее, и мне хотелось бы, чтобы такой же ошеломляющий эффект возник у тех, кто посмотрит этот фильм», — сказал актер Сергей Пускепалис.