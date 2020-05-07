«Россети Кубань» провела электроэнергию в медпункт горного поселка Адыгеи

Партнерский Адыгея, Краснодарский край

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Адыгейский филиал «Россети Кубань» подсоединил к электричеству фельдшерско-акушерский пункт в горном поселке Гузерипль

Раньше за медицинской помощью приходилось преодолевать 72 км по горно-пересеченной местности из Гузерипля в районный центр — поселок Тульский.

Энергетики подключили пункт к сети до 25 кВт от подстанции 35 кВ «Гузерипль». В поселке есть несколько гостиничных комплексов и туристических объектов, где в курортный сезон отдыхает много туристов.

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Медико-социальный объект построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», направленного на развитие системы оказания первичной медпомощи.

«Присоединению соцобъектов, особенно — медучреждений, уделяется первостепенное внимание. Сейчас для наших заявителей активно работают дистанционные сервисы, на которые группа «Россети» из-за пандемии полностью перевела обслуживание потребителей с 18 марта 2020 года», — сказал директор Адыгейских электрических сетей Рустам Магдеев.

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С энергетиками можно связаться через Единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф, онлайн-сервис СветлаяСтрана.рф и по горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 88002001552 (звонок в РФ бесплатный).

Адыгейские электрические сети поставляют электроэнергию восьми муниципальным образованиям Краснодарского края и Адыгея: Майкопскому, Гиагинскому, Шовгеновскому, Кошехабльскому, Красногвардейскому районам, городу Майкопу и Белореченскому и Апшеронскому районам Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, 21 февраля гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев заявил, что в 2020-2022 годах на развитие энергокомплекса края и Адыгеи планируют потратить около 16,5 млрд рублей. 14 апреля «Россети Кубань» установили дополнительные резервные источники энергоснабжения для временного госпиталя в Адыгее. 

Благоустройство Кубаньэнерго Медицина Энергетика

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