Мэрия Краснодара рассказала, что будет с булыжной мостовой в центре города

Власти Краснодара 6 мая ответили на распространившуюся в интернете информацию о ремонте дороги на улице Базовской

6 мая в паблике Typodar в инстаграме рассказали, что на улице Гоголя, от Леваневского до Базовской, начали снимать «историческую булыжную мостовую»:

«Грузят и увозят в неизвестном направлении. По словам очевидцев, в беседу не вступают. Местные опасаются, что кусочек истории уберут под прикрытием благоустройства и что делают это для комфортного проезда авто», — рассказал автор поста.