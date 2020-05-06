Мэрия Краснодара рассказала, что будет с булыжной мостовой в центре города

Краснодарский край

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Власти Краснодара 6 мая ответили на распространившуюся в интернете информацию о ремонте дороги на улице Базовской

6 мая в паблике Typodar в инстаграме рассказали, что на улице Гоголя, от Леваневского до Базовской, начали снимать «историческую булыжную мостовую»:

«Грузят и увозят в неизвестном направлении. По словам очевидцев, в беседу не вступают. Местные опасаются, что кусочек истории уберут под прикрытием благоустройства и что делают это для комфортного проезда авто», — рассказал автор поста.

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В мэрии прокомментировали публикацию и ответили, что сейчас на улице Базовской идет ремонт. В пресс-службе уточнили, что в этом месте «вместе с дорогой ремонтируют и тротуары».

«На перекрестках булыжник снимают временно — как раз для ремонта тротуаров. По окончании ремонта брусчатку обязательно восстановят», — прокомментировали в телеграм-канале администрации.

Как писали Юга.ру, в конце апреля стало известно, что плитку вокруг Главной городской площади собираются заменить на асфальт.

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На Гоголя в квартале Леваневского-Базовская экскаватор снимает историческую булыжную мостовую, грузят и увозят в неизвестном направлении. По словам очевидцев, в беседу не вступают. Местные опасаются, что кусочек истории сроют под прикрытием благоустройства и что делают это для комфортного проезда авто. ★ via @tsf_krasnodar. В мэрии заверяют, что брусчатку вернут. ������️ «Сейчас идёт ремонт улицы Базовской. Вместе с дорогой ремонтируют и тротуары. На перекрестках булыжник снимают временно - как раз для ремонта тротуаров. По окончанию ремонта брусчатку обязательно. восстановят.» ⠀ #СтарыйКраснодар #Краснодар #Екатеринодар #typodar

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Благоустройство Историческая среда Исторический центр Краснодар Ремонт дорог

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