Мэрия Краснодара рассказала, что будет с булыжной мостовой в центре города

На Гоголя в квартале Леваневского-Базовская экскаватор снимает историческую булыжную мостовую, грузят и увозят в неизвестном направлении. По словам очевидцев, в беседу не вступают. Местные опасаются, что кусочек истории сроют под прикрытием благоустройства и что делают это для комфортного проезда авто. ★ via @tsf_krasnodar. В мэрии заверяют, что брусчатку вернут. ������️ «Сейчас идёт ремонт улицы Базовской. Вместе с дорогой ремонтируют и тротуары. На перекрестках булыжник снимают временно - как раз для ремонта тротуаров. По окончанию ремонта брусчатку обязательно. восстановят.» ⠀ #СтарыйКраснодар #Краснодар #Екатеринодар #typodar