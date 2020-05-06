Банк «Центр-инвест» предложил ипотеку по льготной ставке 6,5%
Банк «Центр-инвест» стал участником госпрограммы по льготной ипотеки по фиксированной ставке 6,5% годовых до 20 лет
Программа актуальна только для первичного рынка и действует для заявок, поступивших в банк с 30 апреля 1 ноября 2020 года. Льготы реализуются согласно постановлению Правительства РФ №566 от 23 апреля.
Первоначальный взнос по такой ипотеке должен составлять не менее 20% от общей стоимости. Максимальная сумма кредита для в Москве и Мособласти — 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.
Первоначальным взносом по кредиту принимаются сертификаты на получение бюджетных субсидий (соцвыплат) для оплаты части стоимости, в том числе — средства материнского (семейного) капитала.
Краснодарский риелтор:
«Среди преимуществ ипотеки от «Центр-инвест» — низкая ставка и отсутствие обязательного страхования жилья и жизни заемщиков. Это позволяет нашим клиентам экономить на обслуживании кредита. Новая льготная программа открывает дополнительные возможности для улучшения своих жилищных условий с комфортными платежами по кредиту», — пояснил начальник управления розничного кредитования ПАО КБ «Центр-инвест» Николай Парамонов.
В программы банка «Центр-инвест» входит «Семейная ипотека», рассчитанная на покупку жилья на первичном рынке по ставке 4,5% годовых на срок до 20 лет. Воспользоваться программой могут семьи, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился или родится второй или последующий ребенок, или есть ребенок-инвалид.
Тест о льготах для многодетных:
Другая программа — «Сельская ипотека» — позволяет купить жилье в сельской местности по ставке 2,75% годовых. Ставка фиксированная и действует до 20 лет. Первоначальный взнос — от 10% от общей цены, сумма кредита — от 300 тыс. до 3 млн рублей.
Подробнее об условиях программ можно узнать на сайте банка.
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