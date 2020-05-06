Банк «Центр-инвест» предложил ипотеку по льготной ставке 6,5%

Банк «Центр-инвест» стал участником госпрограммы по льготной ипотеки по фиксированной ставке 6,5% годовых до 20 лет

Программа актуальна только для первичного рынка и действует для заявок, поступивших в банк с 30 апреля 1 ноября 2020 года. Льготы реализуются согласно постановлению Правительства РФ №566 от 23 апреля.

Первоначальный взнос по такой ипотеке должен составлять не менее 20% от общей стоимости. Максимальная сумма кредита для в Москве и Мособласти — 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.

Первоначальным взносом по кредиту принимаются сертификаты на получение бюджетных субсидий (соцвыплат) для оплаты части стоимости, в том числе — средства материнского (семейного) капитала.