Добрый день! Мы регулярно встречаемся с представителями медицинского сообщества с участием руководителей территориальных подразделений Роспотребнадзора, Росздравнадзора по КЧР. Это позволяет оперативно принимать решения с учётом мнения врачей и конкретной текущей ситуации на местах. ⠀ Учитывая сложность и важность работы медицинских работников, работающих в госпиталях с больными, инфицированными коронавирусом, принял решение УДВОИТЬ размер РЕГИОНАЛЬНОЙ доплаты. ⠀ Соответственно, региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсёстрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей – 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей. ⠀ Все медицинские работники, которые работают на сегодняшний день, получат за апрель уже ПОВЫШЕННЫЕ региональные выплаты в первой декаде мая, начиная с 6 мая. Далее врач может сам выбрать период, сколько ему работать –14, 21 или 28 дней. Размер региональных стимулирующих выплат будет начислен прямо пропорционально к отработанному времени. ⠀ Ещё раз подчеркну, что наши врачи, медсестры, младший медицинский персонал, в круглосуточном режиме оказывающие медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях, находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам! ⠀ #стопкоронавирус #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #кчр09 #здравоохранение