Прокуратура 5 мая организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав врачей в Карачаево-Черкесской республике

Портал «Политика 09» 24 апреля опубликовал материал о том, что сотрудники республиканской детской больницы обратились к прокурору Карачаево-Черкесской республики Олегу Жарикову с просьбой разобраться, почему им сократили зарплаты. Медики сообщили журналисту портала, что зарплаты «резко сократились» с марта, а за апрель они получили по 12 тыс. 488 рублей. По словам сотрудников, руководство больницы предупредило их о том, что за жалобы медработникам грозит увольнение.

Пресс-служба прокуратуры 5 мая сообщила, что ведомство начало проверку о возможных нарушениях трудовых прав врачей и необеспечении их средствами индивидуальной защиты.

Телеканал «360» отметил, что в этот же день глава республики Рашид Темрезов написал в своем инстаграм-аккаунте, что медики, работающие с коронавирусными больными, получат удвоенные региональные выплаты.

«Региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей — 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей», — написал Темрезов. По его словам, медицинские работники получат за апрель повышенные региональные выплаты в первой декаде мая.