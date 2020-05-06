Медики в Карачаево-Черкесии пожаловались на уменьшение зарплаты во время пандемии коронавируса. Прокуратура начала проверку
Прокуратура 5 мая организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав врачей в Карачаево-Черкесской республике
Портал «Политика 09» 24 апреля опубликовал материал о том, что сотрудники республиканской детской больницы обратились к прокурору Карачаево-Черкесской республики Олегу Жарикову с просьбой разобраться, почему им сократили зарплаты.
Медики сообщили журналисту портала, что зарплаты «резко сократились» с марта, а за апрель они получили по 12 тыс. 488 рублей. По словам сотрудников, руководство больницы предупредило их о том, что за жалобы медработникам грозит увольнение.
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Пресс-служба прокуратуры 5 мая сообщила, что ведомство начало проверку о возможных нарушениях трудовых прав врачей и необеспечении их средствами индивидуальной защиты.
Телеканал «360» отметил, что в этот же день глава республики Рашид Темрезов написал в своем инстаграм-аккаунте, что медики, работающие с коронавирусными больными, получат удвоенные региональные выплаты.
«Региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей — 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей», — написал Темрезов.
По его словам, медицинские работники получат за апрель повышенные региональные выплаты в первой декаде мая.
Как писали Юга.ру, 8 апреля президент Владимир Путин выступил с «большим вступительным словом» по поводу распространения коронавируса в стране. Во время выступления президент также рассказал о мерах поддержки медиков.
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Добрый день! Мы регулярно встречаемся с представителями медицинского сообщества с участием руководителей территориальных подразделений Роспотребнадзора, Росздравнадзора по КЧР. Это позволяет оперативно принимать решения с учётом мнения врачей и конкретной текущей ситуации на местах. ⠀ Учитывая сложность и важность работы медицинских работников, работающих в госпиталях с больными, инфицированными коронавирусом, принял решение УДВОИТЬ размер РЕГИОНАЛЬНОЙ доплаты. ⠀ Соответственно, региональная доплата врачам увеличена с 30 до 60 тысяч рублей, медсёстрам с 25 до 50 и младшему персоналу с 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, с учетом федеральной и региональной выплат размер начислений заработной платы за месяц в Карачаево-Черкесии составит: для врачей – 183 800 рублей, для среднего персонала 122 400 рублей и младшего персонала 82 890 рублей. ⠀ Все медицинские работники, которые работают на сегодняшний день, получат за апрель уже ПОВЫШЕННЫЕ региональные выплаты в первой декаде мая, начиная с 6 мая. Далее врач может сам выбрать период, сколько ему работать –14, 21 или 28 дней. Размер региональных стимулирующих выплат будет начислен прямо пропорционально к отработанному времени. ⠀ Ещё раз подчеркну, что наши врачи, медсестры, младший медицинский персонал, в круглосуточном режиме оказывающие медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях, находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам! ⠀ #стопкоронавирус #карачаевочеркесия #темрезов #кчр #кчр09 #здравоохранение
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