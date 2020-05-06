На Кубани в конце рабочей недели будет дождь и гроза

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 6 по 8 мая

Сегодня, 6 мая, в Краснодаре кратковременный дождь, вечером гроза. Ветер южный, температура днем 20-22 °С. В целом по краю кратковременный дождь, гроза и в отдельных районах сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Днем воздух прогреется до 17-22 °С, местами до 26°. На Черноморском побережье также осадки и гроза с ветром 9-14 м/с. Днем столбики термометров покажут 17-22 °С.

В целом по краю 7 и 8 мая дожди и гроза, ветер с порывами до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-14 °С, в юго-восточных предгорьях — 6-11 °С. Днем воздух прогреется до 17-22 °С, местами до 25 °С. Сильный дождь ожидается в Туапсинском районе. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 9-14 °С; днем — 14-19 °С, местами в Туапсинском районе — до 21 °С.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в четверг и пятницу будет облачно и дождливо. Днем температура составит 16-21 °С, ночью — 10-11 °С.