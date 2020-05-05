Шведы не собираются вводить карантин, назвав две главные меры в борьбе с COVID-19

По словам Юхана Гизеке, такими мерами являются лишь мытье рук и соблюдение социально безопасной дистанции. Об этом советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения сообщил в интервью РБК. Как и ранее, Швеция не собирается вводить карантин или любые иные строгие ограничения на перемещение людей, отметил Гизеке. Причиной этого является то, что медицина Швеции отлично справляется с потоком инфицированных, сохраняя 10-процентный запас по койкам в больницах, а шведское общество само по себе достаточно дисциплинировано, чтобы добровольно, безо всяких запретов, соблюдать нужную дистанцию для сдерживания распространения инфекции по стране.

«Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», — отметил советник.

В Швеции сейчас на один миллион населения приходится 260 летальных исходов. В соседних Финляндии и Норвегии, которые ввели меры изоляции, этот показатель ниже 50-ти. Но Гизеке объясняет это так: вечно в карантине сидеть не получится, а, когда эти страны снимут карантин, то этот уровень у них подскочит. Карантин лишь оттягивает проблему.