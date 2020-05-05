Шведы не собираются вводить карантин, назвав две главные меры в борьбе с COVID-19
Шведский советник назвал две меры в борьбе с пандемией, которые обладают несомненным преимуществом
По словам Юхана Гизеке, такими мерами являются лишь мытье рук и соблюдение социально безопасной дистанции. Об этом советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения сообщил в интервью РБК. Как и ранее, Швеция не собирается вводить карантин или любые иные строгие ограничения на перемещение людей, отметил Гизеке. Причиной этого является то, что медицина Швеции отлично справляется с потоком инфицированных, сохраняя 10-процентный запас по койкам в больницах, а шведское общество само по себе достаточно дисциплинировано, чтобы добровольно, безо всяких запретов, соблюдать нужную дистанцию для сдерживания распространения инфекции по стране.
«Нам не требуется законов, обязывающих людей оставаться дома. В этом заключается важный принцип шведской стратегии — люди не глупы. Если вы объясните им, что какие-то правила пойдут им на пользу, помогут другим, они вас послушают», — отметил советник.
В Швеции сейчас на один миллион населения приходится 260 летальных исходов. В соседних Финляндии и Норвегии, которые ввели меры изоляции, этот показатель ниже 50-ти. Но Гизеке объясняет это так: вечно в карантине сидеть не получится, а, когда эти страны снимут карантин, то этот уровень у них подскочит. Карантин лишь оттягивает проблему.
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Также он заявил, что закрывать границы государств — это бесполезное занятие, так как каждая из стран сейчас имеет растущие очаги коронавируса, то есть — находятся в равных условиях. А закрытие школ советник и вовсе назвал глупостью. По словам Гизеке, не существует никаких обоснований со стороны научного сообщества тому, что запрет выходить на улицу помогает защитить человека от заражения вирусом. В столице Швеции переболели уже порядка 500 тысяч жителей из 2,5 миллионов. Это, по мнению советника, говорит о том, что Стокгольм в нескольких неделях от коллективного иммунитета. Ко всему прочему можно прибавить, что многие переболели без симптомов, что ускоряет процесс.
В Краснодарском крае карантин введен с 31 марта 2020 года. На 5 мая 2020 года в регионе 1 437 подтвержденных случаев заражения. Выздоровело 443 человека, а 21 пациента спасти не удалось.
Ранее Юга.ру, сообщали о том, что руководитель ВОЗ, аналогично шведскому советнику, назвал одной из самых действенных мер по борьбе с коронавирусом именно мытье рук. Также появилось сообщение о том, что в России за время самоизоляции в 2,5 раза выросло количество сообщений о случаях домашнего насилия.
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