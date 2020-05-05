Более 100 журналистов в России заболели коронавирусом, трое умерли

Коронавирусная инфекция COVID-19 была обнаружена более, чем у сотни российских журналистов

Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. В настоящее время известно, что летальный исход был зафиксирован у троих сотрудников российских средств массовой информации. В мире жертвами вируса стали уже 55 сотрудников СМИ. У большинства журналистов болезнь проходит бессимптомно.

Как ранее сообщали Юга.ру, на 5 мая 2020 года в Краснодарском крае зафиксировано 97 новых случаев обнаружения коронавируса COVID-19. Всего за сутки в России было зафиксировано 10 тыс. 102 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за сутки 1 тыс. 770 человек. Летальных исходов — 95.