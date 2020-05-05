Закрыта на карантин из-за коронавируса больница в станице Старовеличковской

Краснодарский край

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Еще одна больница Кубани пострадала от коронавируса

Закрытой на карантин оказалась больница в станице Старовеличковской. Причиной стал выявленный у 11 сотрудников филиала ЦРБ ст. Старовеличковской коронавирус. Они находились на домашней самоизоляции. Сейчас людей направили на лечение в Красноармейскую ЦРБ. Ранее у медработника филиала Калининской ЦРБ был выявлен коронавирус. Тогда же были закрыты хирургическое, гинекологическое, родильное, приемное отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также терапевтическое отделение участковой больницы. Выписка и прием пациентов приостановлен. Сейчас на обсервации в филиале ЦРБ ст. Старовеличковской находятся 67 человек: 39 пациентов, пять новорожденных и 23 медицинских работника, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру сообщали о закрытии на карантин инфекционного отделения Брюховецкой ЦРБ, а также о госпитализации главного врача больницы в Усть-Лабинске. У него подтвердился диагноз COVID-19.

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