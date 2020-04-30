В Сочи на 99-м году скончался академик НИИ медицинской приматологии Борис Лапин
30 апреля умер Почетный гражданин Сочи, академик Борис Лапин, который десятки лет руководил НИИ медицинской приматологии
Лапину было 98 лет.
«Борис Аркадьевич скоропостижно скончался утром 30 апреля в больнице. Пока планируем, что прощание состоится не ранее 6 мая», — сообщила порталу Юга.ру заместитель директора по науке ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» Джина Карал-оглы.
Она подчеркнула, что при Лапине произошел расцвет приматологической науки.
Кто такой Борис Лапин
Борис Лапин родился 10 августа 1921 года в Харькове. Перед Великой Отечественной войной окончил среднюю школу и в 1941 году поступил в Харьковскую школу пилотов. В августе 1943 года на Курской дуге получил ранение и после госпиталя был демобилизован. В том же году поступил в Московский медицинский институт, который с отличием закончил в 1949-м.
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С 1958 года руководил Институтом экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР в Сухуми, затем работал директором НИИ медицинской приматологии РАМН, был заведующим лабораторией патологической анатомии.
В 1992 году возглавил НИИ медицинской приматологии РАМН в Сочи, а в 2013 году стал научным руководителем института и оставался на этой должности до последнего дня. За заслуги пред курортом он удостоен звания Почетный гражданин Сочи.
Кроме того, Лапин — лауреат Государственной премии. За разработку спутниковых программ удостоен знаков Гагарина, Королева. Автор свыше 700 научных публикаций в российской и зарубежной литературе, в том числе восьми монографий.