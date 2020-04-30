В Сочи на 99-м году скончался академик НИИ медицинской приматологии Борис Лапин

Борис Лапин родился 10 августа 1921 года в Харькове. Перед Великой Отечественной войной окончил среднюю школу и в 1941 году поступил в Харьковскую школу пилотов. В августе 1943 года на Курской дуге получил ранение и после госпиталя был демобилизован. В том же году поступил в Московский медицинский институт, который с отличием закончил в 1949-м.

Она подчеркнула, что при Лапине произошел расцвет приматологической науки.

«Борис Аркадьевич скоропостижно скончался утром 30 апреля в больнице. Пока планируем, что прощание состоится не ранее 6 мая», — сообщила порталу Юга.ру заместитель директора по науке ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» Джина Карал-оглы.

С 1958 года руководил Институтом экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР в Сухуми, затем работал директором НИИ медицинской приматологии РАМН, был заведующим лабораторией патологической анатомии.

В 1992 году возглавил НИИ медицинской приматологии РАМН в Сочи, а в 2013 году стал научным руководителем института и оставался на этой должности до последнего дня. За заслуги пред курортом он удостоен звания Почетный гражданин Сочи.

Кроме того, Лапин — лауреат Государственной премии. За разработку спутниковых программ удостоен знаков Гагарина, Королева. Автор свыше 700 научных публикаций в российской и зарубежной литературе, в том числе восьми монографий.