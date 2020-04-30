«ЮгСтройИнвест» продал первую квартиру по новым льготам на ипотеку

Партнерский Краснодарский край

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Сделка по приобретению квартиры в микрорайоне «Губернский» состоялась по новой субсидированной государством ставке

Ставка по кредиту составила 6,4% годовых, также покупатель получил дополнительно скидку от застройщика.

«Мы рады, что смогли приобрести квартиру на новых выгодных для нас условиях. Взяли двухкомнатную квартиру в 34 литере, ипотеку оформили на десять лет. Это лучший для нас способ надежно вложить сбережения», — сказал клиент «ЮгСтройИнвест» Денис Починков.

В Краснодарском крае для оформления ипотеки по субсидированной государством ставке первоначальный взнос должен быть не меньше 20%, срок кредита — до 20 лет, сумма займа — до 3 млн рублей. В компании уверены, что такая мера хорошо поддержит отрасль.

Краснодарский риелтор:

«Меньше недели назад президент РФ анонсировал госсубсидии ипотеки. Уже сегодня в Краснодаре оформлена первая ипотека по ставке 6,4% на квартиру от "ЮгСтройИнвест”. Сделку оперативно провели вместе со Сбербанком — нашим стратегическим партнером. Новые меры господдержки позволят гражданам улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру по выгодной процентной ставке на весь срок кредитования», — отметил заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

ГК «ЮгСтройИнвест» входит в реестр системообразующих организаций экономики РФ. Этот показатель доверия государства гарантирует, что жилье будет достроено и сдано в срок. За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию более 3,7 млн кв. метров жилья, построила 11 детсадов и 4 школы.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Ипотека субсидии

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