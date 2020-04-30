«ЮгСтройИнвест» продал первую квартиру по новым льготам на ипотеку

Сделка по приобретению квартиры в микрорайоне «Губернский» состоялась по новой субсидированной государством ставке

Ставка по кредиту составила 6,4% годовых, также покупатель получил дополнительно скидку от застройщика.

«Мы рады, что смогли приобрести квартиру на новых выгодных для нас условиях. Взяли двухкомнатную квартиру в 34 литере, ипотеку оформили на десять лет. Это лучший для нас способ надежно вложить сбережения», — сказал клиент «ЮгСтройИнвест» Денис Починков.

В Краснодарском крае для оформления ипотеки по субсидированной государством ставке первоначальный взнос должен быть не меньше 20%, срок кредита — до 20 лет, сумма займа — до 3 млн рублей. В компании уверены, что такая мера хорошо поддержит отрасль.