«ЮгСтройИнвест» продал первую квартиру по новым льготам на ипотеку
Сделка по приобретению квартиры в микрорайоне «Губернский» состоялась по новой субсидированной государством ставке
Ставка по кредиту составила 6,4% годовых, также покупатель получил дополнительно скидку от застройщика.
«Мы рады, что смогли приобрести квартиру на новых выгодных для нас условиях. Взяли двухкомнатную квартиру в 34 литере, ипотеку оформили на десять лет. Это лучший для нас способ надежно вложить сбережения», — сказал клиент «ЮгСтройИнвест» Денис Починков.
В Краснодарском крае для оформления ипотеки по субсидированной государством ставке первоначальный взнос должен быть не меньше 20%, срок кредита — до 20 лет, сумма займа — до 3 млн рублей. В компании уверены, что такая мера хорошо поддержит отрасль.
Краснодарский риелтор:
«Меньше недели назад президент РФ анонсировал госсубсидии ипотеки. Уже сегодня в Краснодаре оформлена первая ипотека по ставке 6,4% на квартиру от "ЮгСтройИнвест”. Сделку оперативно провели вместе со Сбербанком — нашим стратегическим партнером. Новые меры господдержки позволят гражданам улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру по выгодной процентной ставке на весь срок кредитования», — отметил заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
ГК «ЮгСтройИнвест» входит в реестр системообразующих организаций экономики РФ. Этот показатель доверия государства гарантирует, что жилье будет достроено и сдано в срок. За 16 лет работы «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию более 3,7 млн кв. метров жилья, построила 11 детсадов и 4 школы.