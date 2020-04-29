Банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для бизнесменов

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Для поддержки предпринимателей банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для экономии на обслуживании расчетного счета в период самоизоляции

Тариф действует с 27 апреля по 31 августа 2020 года во всех офисах банка.

В тарифе «Льготный» есть 3 бесплатные платежки и отменена ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета в ПАО КБ «Центр-инвест». Тариф создан для поддержки тех отраслей бизнеса, которые пострадали от пандемии.

Подключить новый «Льготный» тариф можно без визита в банк в личном кабинете системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». Подробнее о нем можно узнать на сайте.

Центр финансовой грамотности за 6 лет обучил:

Для малого бизнеса банк «Центр-инвест» снизил ставки по тарифам торгового эквайринга и предоставляет своим клиентам бесплатно:

  • современный терминал с поддержкой бесконтактной технологии оплаты;
  • расходные материалы;
  • обучение персонала;
  • круглосуточную техническую поддержку.

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Помимо участия в госпрограммах, «Центр-инвест» предложил и собственные меры поддержки бизнеса, предоставляя широкий перечень льгот и антикризисных программ, которые помогут не только сохранить свой бизнес и противостоять последствиям кризиса, но и продолжить работу по мере стабилизации ситуации.

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