Банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для бизнесменов

Для поддержки предпринимателей банк «Центр-инвест» запустил бесплатный тариф РКО для экономии на обслуживании расчетного счета в период самоизоляции

Тариф действует с 27 апреля по 31 августа 2020 года во всех офисах банка.

В тарифе «Льготный» есть 3 бесплатные платежки и отменена ежемесячная плата за обслуживание расчетного счета в ПАО КБ «Центр-инвест». Тариф создан для поддержки тех отраслей бизнеса, которые пострадали от пандемии.

Подключить новый «Льготный» тариф можно без визита в банк в личном кабинете системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». Подробнее о нем можно узнать на сайте.