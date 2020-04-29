В России занялись разработкой закона о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму РФ 28 апреля внесли проект закона о штрафах за использование транспорта без спецпропуска во время режима повышенной готовности

Напомним, с 28 марта в России объявлены нерабочие дни, чтобы снизить темпы распространения коронавируса. Сейчас этот период продлен до 11 мая включительно. По словам президента России Владимира Путина, с 12 мая в стране начнется поэтапный выход из режима ограничений.

В Краснодарском крае с 31 марта действует карантин: жителям региона запретили выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. С 12 апреля людям позволили свободно ездить на машинах внутри муниципалитетов с 10:00 до 16:00. Перемещение между муниципалитетами по-прежнему разрешено только при наличии красного спецпропуска.

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15 апреля глава Кубани Вениамин Кондратьев распорядился разместить на магистральных улицах в муниципалитетах дополнительные посты ДПС, чтобы пресекать проезд автомобилей, у которых нет пропусков. При этом он призвал не штрафовать людей: «Давайте просто их разворачивать».

Тем временем, 28 апреля депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает внесение изменений в административный кодекс России. Парламентарии предложили дополнить новой статьей главу 12 КоАП. Если законопроект будет принят, в России смогут во время режима повышенной готовности штрафовать автомобилистов на 1-5 тыс. рублей за управление транспортным средством без спецпропуска. За повторное нарушение также оштрафуют на 5 тыс. рублей.

Рассмотрением подобных административных правонарушений будут заниматься органы внутренних дел, сообщил телеканал «360».

Как сказано в пояснительной записке к документу, такая мера позволит «более эффективно осуществлять контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с использованием технических средств фиксации нарушений в отношении водителей и владельцев автотранспортных средств, а также позволят снизить негативные последствия чрезвычайной ситуации».

Как напомнил RT, ранее власти Москвы заявили о решении задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.