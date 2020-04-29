В Кавказском заповеднике цапле провели операцию на сломанном крыле

В конце апреля в Кавказском заповеднике рассказали о травмированной цапле, которая поселилась в сочинском парке

Рыжую цаплю заметили на прошлой неделе в парке «Южные культуры». Животное не подпускало близко к себе работников и при их виде замирало, чтобы стать незаметным среди деревьев. Позже выяснилось, что такое поведение свойственно этому виду.

Сотрудники парка заметили, что у цапли травмировано крыло, и в течение трех дней наблюдали за ней. На четвертый день ее удалось поймать. Рентген и осмотр в ветеринарной клинике подтвердили, что у птицы открытый перелом.

Цапле прописали курс антибиотиков и 27 апреля провели операцию. Во время нее специалисты выяснили, что это не первая травма и цапля уже ломала кости. Такое могло произойти из-за нападения более крупной хищной птицы либо из-за неудачного приземления.