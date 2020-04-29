В Кавказском заповеднике цапле провели операцию на сломанном крыле
В конце апреля в Кавказском заповеднике рассказали о травмированной цапле, которая поселилась в сочинском парке
Рыжую цаплю заметили на прошлой неделе в парке «Южные культуры». Животное не подпускало близко к себе работников и при их виде замирало, чтобы стать незаметным среди деревьев. Позже выяснилось, что такое поведение свойственно этому виду.
Сотрудники парка заметили, что у цапли травмировано крыло, и в течение трех дней наблюдали за ней. На четвертый день ее удалось поймать. Рентген и осмотр в ветеринарной клинике подтвердили, что у птицы открытый перелом.
Цапле прописали курс антибиотиков и 27 апреля провели операцию. Во время нее специалисты выяснили, что это не первая травма и цапля уже ломала кости. Такое могло произойти из-за нападения более крупной хищной птицы либо из-за неудачного приземления.
В пресс-службе заповедника 28 апреля указали, что врач буквально собирал крыло заново. Если восстановление пройдет успешно, птица, вероятно, сможет летать. Если нет — ее оставят жить в парке. Для питомца построили вольер, в котором есть небольшой искусственный пруд и навес. Рыжую цаплю кормят свежей морской рыбой.
Как отметил старший научный сотрудник Кавказского заповедника орнитолог Александр Перевозов, рыжая цапля — это пролетный вид, который живет в южных регионах с марта по октябрь. В Сочи такие животные гнездятся колониями в тростниковых зарослях. В сентябре-октябре этот вид улетает зимовать в Африку и Азию. Отдельные особи при этом на зиму остаются в Краснодарском крае.