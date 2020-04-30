«Европея» продлила скидку 5% на недвижимость любой стадии готовности

Группа компаний «Европея» продлила 5-процентную скидку на все квартиры и коттеджи любой готовности для всех клиентов до 31 мая

В ГК «Европея» заметили рост интереса из других регионов к новостройкам в Краснодарском крае и объяснили его приостановкой строительства жилья в Москве и области. В апреле компания зафиксировала 30-процентный прирост иногородних заявок на просмотр жилья. Комментируя эту тенденцию для РБК, коммерческий директор ГК «Европея» Наталья Попова сказала, что так жители Подмосковья стремятся сберечь свои накопления. Решение о запрете на строительство при пандемии принимают региональные власти — в Краснодарском крае стройки не закрыты. Жилье на юге пользуется повышенным спросом, поэтому регион ежегодно находится в лидерах РФ по объемам возводимых домов.

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«На всех площадках мы не сбавляем темпы строительства. Планируем ввести в эксплуатацию несколько домов в ближайшее время», — рассказала Наталья Попова. В связи с пандемией «Европея» перестроилась на удаленную работу и продлила акцию. Об этом на сайте компании сообщили 29 апреля. «Мы быстро отреагировали на изменения, которые произошли в мире и нашей стране. С каждым клиентом, обратившимся за покупкой, работают по индивидуальной схеме, учитывая и потребности, и возможности перемещения по стране», — рассказала Наталья Попова. Подбор и просмотр квартир компания предлагает вести онлайн: экскурсию с менеджером по выбранному объекту можно провести вживую с помощью видеосвязи.

Онлайн можно и бронировать жилье. Для этого надо дистанционно дать паспортные данные, согласовать договор, оплатить по реквизитам и подать документы на государственную регистрацию. Удаленно можно и подать заявку на ипотеку. Менеджеры «Европеи» помогут подобрать подходящую программу и рассчитать ежемесячный платеж. Ипотекой могут пользоваться жители любых регионов.

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