«Европея» продлила скидку 5% на недвижимость любой стадии готовности
Группа компаний «Европея» продлила 5-процентную скидку на все квартиры и коттеджи любой готовности для всех клиентов до 31 мая
В ГК «Европея» заметили рост интереса из других регионов к новостройкам в Краснодарском крае и объяснили его приостановкой строительства жилья в Москве и области. В апреле компания зафиксировала 30-процентный прирост иногородних заявок на просмотр жилья. Комментируя эту тенденцию для РБК, коммерческий директор ГК «Европея» Наталья Попова сказала, что так жители Подмосковья стремятся сберечь свои накопления.
Решение о запрете на строительство при пандемии принимают региональные власти — в Краснодарском крае стройки не закрыты. Жилье на юге пользуется повышенным спросом, поэтому регион ежегодно находится в лидерах РФ по объемам возводимых домов.
Для контроля температур на стройках:
«На всех площадках мы не сбавляем темпы строительства. Планируем ввести в эксплуатацию несколько домов в ближайшее время», — рассказала Наталья Попова. В связи с пандемией «Европея» перестроилась на удаленную работу и продлила акцию. Об этом на сайте компании сообщили 29 апреля.
«Мы быстро отреагировали на изменения, которые произошли в мире и нашей стране. С каждым клиентом, обратившимся за покупкой, работают по индивидуальной схеме, учитывая и потребности, и возможности перемещения по стране», — рассказала Наталья Попова.
Подбор и просмотр квартир компания предлагает вести онлайн: экскурсию с менеджером по выбранному объекту можно провести вживую с помощью видеосвязи.
Онлайн можно и бронировать жилье. Для этого надо дистанционно дать паспортные данные, согласовать договор, оплатить по реквизитам и подать документы на государственную регистрацию.
Удаленно можно и подать заявку на ипотеку. Менеджеры «Европеи» помогут подобрать подходящую программу и рассчитать ежемесячный платеж. Ипотекой могут пользоваться жители любых регионов.
Краснодарский риелтор:
С 22 апреля ипотеку в районе «Европея» можно взять по госпрограмме от 6% годовых. Сумма — до 3 млн рублей, первый взнос — минимум 20% с возможностью использовать материнский капитал и субсидии. В числе банков-партнеров — Ак Барс Банк, «Кубань-кредит», «Дом.РФ» и ВТБ.
Крупнейший объект компании — жилой район «Европея» площадью 1 тыс. га в Прикубанском округе. Проект реализуется с 2007 года, первым в его рамках была построена «Немецкая деревня». Вслед за ним в «Европее» начали строительство районов «Португалия», «Германия», «Испания», «Италия», «Европа-Сити». Все районы имеют различную застройку — от малоэтажных клубных кварталов до среднеэтажных многоквартирных домов. Узнать подробнее можно на сайте застройщика.