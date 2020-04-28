«Билайн» сделал бесплатными звонки на горячие линии и SMS из-за границы

28 апреля «Билайн» объявил бесплатными звонки на номера МИД и ряда авиакомпаний и SMS-сообщения для клиентов в международном роуминге

Звонки на эти номера доступы даже при отрицательном балансе. Новые условия действуют автоматически для клиентов предоплатных тарифов, начиная с 27 апреля, и не требуют никаких дополнительных действий. Бесплатный пакет 500 SMS на любые мобильные номера в международном роуминге доступен для клиентов уже с 17 апреля.

Акция актуальна при звонке из-за границы на следующие номера: Министерство иностранных дел 84955878860; 84992441977; 84992441988; 84992442847

Госуслуги 84952497577

Авиакомпания «Аэрофлот» 84952235555

Авиакомпания «S7 Airlines» 84957830707

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» 84999202252

Авиакомпания «Якутия» 84959701717

Авиакомпания «Royal Flight» 84957820031

Авиакомпания «Россия» 84951397777