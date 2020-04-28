«Билайн» сделал бесплатными звонки на горячие линии и SMS из-за границы
28 апреля «Билайн» объявил бесплатными звонки на номера МИД и ряда авиакомпаний и SMS-сообщения для клиентов в международном роуминге
Звонки на эти номера доступы даже при отрицательном балансе.
Новые условия действуют автоматически для клиентов предоплатных тарифов, начиная с 27 апреля, и не требуют никаких дополнительных действий. Бесплатный пакет 500 SMS на любые мобильные номера в международном роуминге доступен для клиентов уже с 17 апреля.
Акция актуальна при звонке из-за границы на следующие номера:
- Министерство иностранных дел 84955878860; 84992441977; 84992441988; 84992442847
- Госуслуги 84952497577
- Авиакомпания «Аэрофлот» 84952235555
- Авиакомпания «S7 Airlines» 84957830707
- Авиакомпания «Уральские Авиалинии» 84999202252
- Авиакомпания «Якутия» 84959701717
- Авиакомпания «Royal Flight» 84957820031
- Авиакомпания «Россия» 84951397777
Ранее из-за пандемии «Билайн» в 5 раз увеличил количество минут и интернета в составе пакетов популярных услуг в международном роуминге, а также отказался от платы за услугу «Доверительный платеж», чтобы клиенты при отсутствии возможности своевременно пополнить счет могли оставаться на связи. Помимо этого звонки на номер горячей линии Ростуризма о коронавирусе для клиентов «Билайн» также бесплатны. Ее номер: 84996781203.
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