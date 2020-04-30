УРАЛСИБ оказал помощь краснодарским больницам

В программу адресной помощи «Помоги врачам», организованной банком УРАЛСИБ, попали Краснодарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи и Специализированная клиническая инфекционная больница

Банк старался учесть пожелания медучреждений. Так Клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодара направила полученные средства на приобретение пульсоксиметров — приборов, позволяющих выявить риск развития дыхательной недостаточности, одного из серьезных осложнений COVID-19. Специализированная клиническая инфекционная больница, в свою очередь, купила дополнительные средства защиты и медикаменты. Краснодарская инфекционная больница в своем аккаунте в Instagram уже поблагодарили председателя правления банка и руководства Филиала «Южный» и сказали, что помощь со стороны коммерческих и общественных организаций в сложный период очень важна и своевременна, и является хорошим примером поддержки и партнерского взаимодействия в непростых для всех условиях.

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Как отметил исполнительный директор, управляющий филиалом Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Эдуард Колесников, банк стремится помочь медицинским учреждениям в формировании дополнительных резервов для борьбы с распространением короновируса, в условиях, когда любая поддержка со стороны общества и бизнеса не будет лишней. «Весь коллектив филиала Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выражает огромную благодарность всем медицинским работникам — настоящим героям сегодняшнего дня, и призывает всех представителей бизнеса и неравнодушных граждан, в меру своих сил и возможностей, оказывать посильную помощь всем нуждающимся в поддержке в этой непростой ситуации», — сказал Колесников.

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