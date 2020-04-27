Власти Краснодара предложили вместо Радоницы посетить кладбища 6 июня

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 27 апреля рассказал, когда можно будет прийти на кладбища краевого центра, которые закрыли на время карантина из-за коронавируса

Напомним, в Краснодарском крае ввели карантин 31 марта, а 17 апреля его продлили до конца месяца. Кроме того, до 30 апреля в регионе запретили ходить на кладбища, за исключением посещения похорон. Это означает, что в Радоницу, день поминовения усопших, кладбища будут также закрыты.

Об этом еще раз напомнил мэр Краснодара Евгений Первышов 27 апреля на заседании городского оперативного штаба.

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«Для меня тоже это сложно и тяжело. 16 лет уже, как не стало моего отца, и мы с мамой обязательно посещали кладбище на Радоницу. В этом году такого не будет. Мы, как и все горожане, не поедем в этот день на кладбище», — поделился он.

Первышов добавил, что помянуть родных можно и нужно дома. Кроме того, как ранее предлагали в пресс-службе администрации края, помянуть усопших можно будет у стен храмов при соблюдении мер профилактики.

Мэр добавил, что посетить кладбища и навестить могилы получится в Троицкую родительскую субботу. Она выпадает на субботу, 6 июня.

«Мы рассчитываем, что карантин к тому времени уже будет снят», — отметил он.

Напомним, к 26 апреля количество инфицированных в Краснодарском крае достигло 837 человек.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Евгений Первышов Карантин кладбище Коронавирус Краснодар Православие Религия

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